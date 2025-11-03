Бывший арт-директор Gears of War: "Если первая часть была как "Чужой", то остальные - как "Чужие""

Первая Gears of War задумывалась как хоррор, но с годами серия утратила свой мрачный характер и превратилась в масштабный экшен. Об этом рассказал бывший арт-директор оригинальной игры Джерри О’Флаэрти в интервью FRVR, сравнив эволюцию франшизы с фильмами «Чужой» и «Чужие».

«Если Gears of War была как Чужой, то всё, что вышло после — это Чужие,» — отметил О’Флаэрти, подразумевая, что первая игра строилась на напряжении и страхе, а сиквелы ушли в сторону зрелищного боевика.«В первой игре враг часто скрывался в тени, каждое место было наполнено тревогой и мраком. Мне очень нравился этот хоррор-аспект того, что мы тогда сделали», — добавил он.

По словам разработчика, мрачная палитра первой Gears of War была выбрана намеренно, чтобы подчеркнуть атмосферу страха и безысходности:

«Это была хоррор-игра. А в хорроре всегда приглушённые цвета, много тьмы и мрака.»

Позже серия, по его словам, «быстро превратилась в игру про монстров» — более яркую и ориентированную на экшен. Однако О’Флаэрти признаёт, что фанатам понравилось и это направление.

Разработчики нового приквела Gears of War: E-Day обещают вернуться к хоррор-корням оригинала и снова сделать акцент на Маркусе Фениксе и Доме Сантьяго.