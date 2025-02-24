Дэйв Батиста "настойчиво просил" Netflix ускорить работу над фильмом Gears of War

Прошло почти три года с момента анонса экранизации Gears of War, а о фильме до сих пор ничего не слышно. Дэйв Батиста, который давно мечтает сыграть Маркуса Феникса, устал ждать и призывает Netflix активизироваться.

«Заведите в интернете тему о чертовой Gears of War. Давай, Netflix. Давай уже!» — сказал Батиста в интервью ComicBook, намекая на затянувшуюся разработку проекта. По его словам, он настойчиво просил компанию поторопиться, но ситуация остается неизменной.

Фильм был анонсирован еще в 2022 году, но с тех пор производство застопорилось. В 2023-м стало известно, что сценарий напишет Джон Спайхтс («Дюна», «Доктор Стрэндж»), но ни синопсиса, ни актерского состава, ни даты выхода до сих пор нет.

Батиста не впервые проявляет интерес к экранизации. Он открыто предлагал себя на роль главного героя, и даже создатель Gears of War Клифф Блезински поддержал эту идею.

Игры серии Gears of War, разработанные Epic Games, рассказывают о борьбе человечества с инопланетной расой Саранчи. Оригинальная трилогия обрела культовый статус, а фанаты уже много лет мечтают увидеть качественную экранизацию. Теперь остается надеяться, что Netflix наконец услышит призывы Батисты и поклонников.