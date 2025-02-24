Дэйв Батиста "настойчиво просил" Netflix ускорить работу над фильмом Gears of War

Прошло почти три года с момента анонса экранизации Gears of War, а о фильме до сих пор ничего не слышно. Дэйв Батиста, который давно мечтает сыграть Маркуса Феникса, устал ждать и призывает Netflix активизироваться.
«Заведите в интернете тему о чертовой Gears of War. Давай, Netflix. Давай уже!» — сказал Батиста в интервью ComicBook, намекая на затянувшуюся разработку проекта. По его словам, он настойчиво просил компанию поторопиться, но ситуация остается неизменной.
Фильм был анонсирован еще в 2022 году, но с тех пор производство застопорилось. В 2023-м стало известно, что сценарий напишет Джон Спайхтс («Дюна», «Доктор Стрэндж»), но ни синопсиса, ни актерского состава, ни даты выхода до сих пор нет.
Батиста не впервые проявляет интерес к экранизации. Он открыто предлагал себя на роль главного героя, и даже создатель Gears of War Клифф Блезински поддержал эту идею.
Игры серии Gears of War, разработанные Epic Games, рассказывают о борьбе человечества с инопланетной расой Саранчи. Оригинальная трилогия обрела культовый статус, а фанаты уже много лет мечтают увидеть качественную экранизацию. Теперь остается надеяться, что Netflix наконец услышит призывы Батисты и поклонников.
Только не нетфликс -_-
На что он надеется?
Негрфликс и фильм про отряд белых мускулистых гигачадов — это взаимоисключающие параграфы.
Что то из разряда каловдути за русских против СШП.
Там в сюжете были и гигачады мексиканской внешности и даже пара гигачадов-негров.
Вот будет рофл, если они в итоге ускорятся, но самому Батисте ничего не обломится)
Он игроман что ли?
сблев туриста много хочет
ты про кого?
Ему скоро уже только постаревшего Феникса играть
Ему уже только постаревшего Феникса играть