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Gears of War 09.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 747 оценок

Дэйв Батиста "настойчиво просил" Netflix ускорить работу над фильмом Gears of War

butcher69
Новости

Прошло почти три года с момента анонса экранизации Gears of War, а о фильме до сих пор ничего не слышно. Дэйв Батиста, который давно мечтает сыграть Маркуса Феникса, устал ждать и призывает Netflix активизироваться.

«Заведите в интернете тему о чертовой Gears of War. Давай, Netflix. Давай уже!» — сказал Батиста в интервью ComicBook, намекая на затянувшуюся разработку проекта. По его словам, он настойчиво просил компанию поторопиться, но ситуация остается неизменной.

Фильм был анонсирован еще в 2022 году, но с тех пор производство застопорилось. В 2023-м стало известно, что сценарий напишет Джон Спайхтс («Дюна», «Доктор Стрэндж»), но ни синопсиса, ни актерского состава, ни даты выхода до сих пор нет.

Батиста не впервые проявляет интерес к экранизации. Он открыто предлагал себя на роль главного героя, и даже создатель Gears of War Клифф Блезински поддержал эту идею.

Игры серии Gears of War, разработанные Epic Games, рассказывают о борьбе человечества с инопланетной расой Саранчи. Оригинальная трилогия обрела культовый статус, а фанаты уже много лет мечтают увидеть качественную экранизацию. Теперь остается надеяться, что Netflix наконец услышит призывы Батисты и поклонников.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Max Rolens

Только не нетфликс -_-

3
0ncnjqybr

На что он надеется?

Негрфликс и фильм про отряд белых мускулистых гигачадов — это взаимоисключающие параграфы.

Что то из разряда каловдути за русских против СШП.

1
ZNGRU

Там в сюжете были и гигачады мексиканской внешности и даже пара гигачадов-негров.

0
AlexFoRestor

Вот будет рофл, если они в итоге ускорятся, но самому Батисте ничего не обломится)

0
Death to the Nazis

Он игроман что ли?

-1
ze1n_82

сблев туриста много хочет

-1
Александр Мотошвили

ты про кого?

0
BAZKIN

Ему скоро уже только постаревшего Феникса играть

-1
ZNGRU

Ему уже только постаревшего Феникса играть

-1