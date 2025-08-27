Digital Foundry назвала PlayStation 5 Pro лучшей консольной платформой для игры в Gears of War: Reloaded

Digital Foundry опубликовала видеоанализ Gears of War: Reloaded, чтобы оценить производительность игры на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S и ПК. В нём подчёркиваются графические улучшения, доступные на всех платформах, такие как использование «гибридного отложенного» рендеринга с векторами движения для улучшенной постобработки (размытие движения, отражения на экране) и добавление методов масштабирования (FSR, DLSS, PSSR), повышающих плавность. На ПК вы также можете использовать FXAA или отключить сглаживание.

Игра основана на модернизированной и адаптированной версии Unreal Engine 3 (оригинального движка) от The Coalition, в которую добавлены новые функции, такие как тональная компрессия (своего рода нативный HDR), а также улучшены карты освещения, сжатие текстур и тени (включая затенение в реальном времени с помощью AMD CACAO). Видеоролики по-прежнему пререндерены с частотой 30 кадров в секунду, но теперь в уменьшенном разрешении 8K.

PSSR на PS5 Pro считается лучше, чем FSR3, что делает флагманскую консоль Sony самой производительной. Игра по-прежнему демонстрирует стабильные 60 кадров в секунду на всех платформах, а в режиме 120 кадров в секунду порядок производительности выглядит следующим образом: PS5 Pro — Xbox Series X — PS5 — Xbox Series S.

PS5 Pro обеспечивает наилучшие результаты без каких-либо ограничений. Режим 60 кадров в секунду теперь работает в разрешении 1620p, масштабированном до 4K, а 120 Гц поддерживает 1440p, как и режим 60 кадров в секунду на других консолях. Ннастоящая фишка PS5 Pro заключается в том, что The Coalition использует технологию PSSR от PlayStation вместо FSR от AMD. И хотя PSSR не гарантирует наилучшего игрового процесса, в случае Gears of War Reloaded она действительно работает.



Это тот случай, когда сочетание чуть большего количества пикселей и PSSR обеспечивает значительно лучшее качество изображения на PS5 Pro, делая её, безусловно, лучшей среди консолей.

Среди проблем были выявлены ошибки HDR на консолях Xbox, а также ошибки VRR (переменной частоты обновления) на Xbox. Последняя приводит к разрывам и/или подтормаживанию изображения. На PS5 таких проблем нет.