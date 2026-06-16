Для оригинальной Gears of War вышел мод Gears of War Redux с новым контентом и улучшениями

Моддер PunishedWolfOG выпустил Gears of War Redux. Это переработка Gears of War 1 для ПК, которая добавляет контент и улучшения качества жизни, которых не было в оригинальной версии.

Gears of War Redux добавляет карты из GW2 и пользовательские карты сообщества в ротацию. Также добавлены режимы Horde, Horde+, KOTH, Guardian и TDM.

Ещё одна крутая фишка — поддержка кооперативного режима с разделённым экраном. Таким образом, вы можете пройти всю кампанию с другом на одном ПК. Более того, добавлена ​​поддержка локального многопользовательского режима с разделённым экраном для каждого режима.

У ботов теперь есть регулируемая сложность во всех режимах многопользовательской игры. Кроме того, есть переключатель «Последний рубеж» (Last Stand Horde). При его включении волна заканчивается, когда умирает последний человек. Также есть внутриигровой чат. И, если вам интересно, да, мы также поддерживаем полную перенастройку клавиш клавиатуры с раздельными клавишами укрытия/уклонения.

Кроме того, есть некоторые технические улучшения. Например, добавлена поддержка DirectX 10 и DirectX 11, а также сверхширокоформатных мониторов (21:9 / 32:9) с правильным углом обзора.

В заключение следует отметить, что этот мод предназначен для оригинальной ПК-версии Gears of War, а не для Reloaded Edition.

Скачать Gears of War Redux можно прямо с нашего сайта по ссылке выше.