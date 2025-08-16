Достижения в Gears of War: Reloaded будут аналогичны достижениям Ultimate Edition

Обратный отсчет начался: уже менее чем через две недели на Xbox (и не только), состоится релиз Gears of War: Reloaded, и в преддверии выхода в конце августа был обнародован полный список достижений.

Портал TrueAchievements подтвердил, что Reloaded предложит 56 достижений, то есть те же, что и в версии Gears of War: Ultimate Edition, выпущенной в 2015 году, что разочаровало давних фанатов серии, ожидавших от новой версии чего-то большего. Что же касается непосредственно геймплея, то здесь ничего нового: испытания варьируются от прохождения туториала до использования рефлектора для защиты от Kryll и знаменитого задания - убить 10 тысяч противников в режиме Versus.

И тот факт, что все достижения полностью повторяют версию Ultimate Edition, даже если это вызывает недовольство, был более чем предсказуем, учитывая, что это издание создавалось в первую очередь с целью, чтобы геймеры на других платформах могли открыть для себя сагу, до этого момента доступную только игрокам на Xbox и ПК.

Чтобы подчеркнуть этот аспект, корпорация Microsoft подарила версию Reloaded всем владельцам Ultimate Edition на Xbox, тем самым давая понять, что речь идет о простом техническом обновлении и ни о чем больше.

Собственно, Gears Of War Reloaded и есть Ultimate Edition с улучшенными текстурами, увеличенной частотой кадров до 120 fps в мультиплеере с поддержкой кроссплатформенной игры и кросспрогрессии. В общем, работа с явной целью подготовить почву для грядущего Gears Of War E-Day.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, ПК (Steam) и, впервые в истории франшизы, на PlayStation 5.