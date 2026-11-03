Экранизация Gears of War постепенно продвигается: авторы закончили работу над сценарием

Режиссёр экранизации Gears of War Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2») сообщил, что сценарий фильма уже написан. При этом речь пока о рабочей версии: авторы ещё могут вносить изменения. Раскрывать подробности постановщик не стал, отметив лишь, что за кулисами проекта происходит много интересного.

Netflix рассматривает картину как начало большой франшизы. В планах сервиса — также взрослый анимационный сериал и потенциальные продолжения фильма. Сюжет экранизации расскажет о формировании отряда «Дельта» и товариществе солдат, сражающихся против Саранчи.

Несмотря на готовый сценарий, производство пока не перешло к съёмкам. Даты начала работы и имена актёров, которые сыграют ключевых персонажей, не объявлены. Поэтому рассчитывать на скорую премьеру пока рано.