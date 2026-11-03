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Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 975 оценок

Экранизация Gears of War постепенно продвигается: авторы закончили работу над сценарием

butcher69 butcher69

Режиссёр экранизации Gears of War Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2») сообщил, что сценарий фильма уже написан. При этом речь пока о рабочей версии: авторы ещё могут вносить изменения. Раскрывать подробности постановщик не стал, отметив лишь, что за кулисами проекта происходит много интересного.

Netflix рассматривает картину как начало большой франшизы. В планах сервиса — также взрослый анимационный сериал и потенциальные продолжения фильма. Сюжет экранизации расскажет о формировании отряда «Дельта» и товариществе солдат, сражающихся против Саранчи.

Несмотря на готовый сценарий, производство пока не перешло к съёмкам. Даты начала работы и имена актёров, которые сыграют ключевых персонажей, не объявлены. Поэтому рассчитывать на скорую премьеру пока рано.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Carissa7517

Опять экранизация, прям помешались на этом

Bright Perkin

А может всё таки не надо?

Тоmmy

в экранизации будут одни женщины