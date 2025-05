Этим летом выйдет ремастер Gears of War с приятными улучшениями. Игра также впервые выйдет на консолях PlayStation

Пока игровое подразделение Xbox продолжает радовать владельцев консолей PlayStation выпуском своих знаковых проектов, стало известно о новом важном шаге в этом направлении — знаменитая серия Gears of War наконец появится на платформах Sony. Впервые за почти двадцать лет своего существования франшиза выходит за пределы экосистемы Xbox: этим летом на PlayStation 5 состоится релиз ремастера Gears of War: Reloaded. Обновленное издание также заглянет и на ПК вместе с Xbox.

Новая версия классического шутера предлагает не просто визуальные улучшения. Gears of War: Reloaded — это переработанное и дополненное издание, включающее весь контент из Gears of War: Ultimate Edition. Игрокам будут доступны все сюжетные дополнения, включая дополнительный акт кампании, а также полный набор карт, режимов и разблокируемых персонажей. Разработкой ремастера занималась студия The Coalition совместно с Sumo Interactive и Disbelief.

Одним из ключевых нововведений станет полная поддержка кроссплея и кросс-прогрессии между всеми платформами. Игра поддерживает совместное прохождение кампании в кооперативе, а в сетевых режимах смогут участвовать до 8 игроков. При этом пользователям не требуется учетная запись Microsoft, если они не хотят использовать дополнительные возможности.

Технически проект тоже получил значительное обновление:

поддержка разрешения 4K

60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере

улучшенные текстуры

обновленные эффекты освещения и теней

отсутствие экранов загрузки при прохождении сюжета.

На каждой платформе Gears of War: Reloaded будет использовать все доступные аппаратные возможности, включая Dolby Atmos, HDR и переменную частоту обновления экрана.

Ремастер Gears of War выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 и Steam. Также игра будет доступна с первого дня по подписке Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Владельцы цифровой версии Gears of War: Ultimate Edition, приобретённой до 5 мая 2025 года, получат обновление бесплатно.