Этим летом выйдет ремастер Gears of War с приятными улучшениями. Игра также впервые выйдет на консолях PlayStation

Пока игровое подразделение Xbox продолжает радовать владельцев консолей PlayStation выпуском своих знаковых проектов, стало известно о новом важном шаге в этом направлении — знаменитая серия Gears of War наконец появится на платформах Sony. Впервые за почти двадцать лет своего существования франшиза выходит за пределы экосистемы Xbox: этим летом на PlayStation 5 состоится релиз ремастера Gears of War: Reloaded. Обновленное издание также заглянет и на ПК вместе с Xbox.
Новая версия классического шутера предлагает не просто визуальные улучшения. Gears of War: Reloaded — это переработанное и дополненное издание, включающее весь контент из Gears of War: Ultimate Edition. Игрокам будут доступны все сюжетные дополнения, включая дополнительный акт кампании, а также полный набор карт, режимов и разблокируемых персонажей. Разработкой ремастера занималась студия The Coalition совместно с Sumo Interactive и Disbelief.
Одним из ключевых нововведений станет полная поддержка кроссплея и кросс-прогрессии между всеми платформами. Игра поддерживает совместное прохождение кампании в кооперативе, а в сетевых режимах смогут участвовать до 8 игроков. При этом пользователям не требуется учетная запись Microsoft, если они не хотят использовать дополнительные возможности.
Технически проект тоже получил значительное обновление:
- поддержка разрешения 4K
- 60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере
- улучшенные текстуры
- обновленные эффекты освещения и теней
- отсутствие экранов загрузки при прохождении сюжета.
- На каждой платформе Gears of War: Reloaded будет использовать все доступные аппаратные возможности, включая Dolby Atmos, HDR и переменную частоту обновления экрана.
Ремастер Gears of War выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 и Steam. Также игра будет доступна с первого дня по подписке Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Владельцы цифровой версии Gears of War: Ultimate Edition, приобретённой до 5 мая 2025 года, получат обновление бесплатно.
Ремастер ремастера... дожили
Где gears 2,3 и judgement???
На xbox 360 🤣🤣🤣 по обратка на one и series
справедливо, но судьба их почему-то обходит стороной, ждем рекомпа 2, 3 и джаджмента на пека
Эмуль х360 и играй на здоровье, игра идёт отлично даже в 60 кадров в 4к
эмули не то и требуют намного больше
А что мешало сразу сборник дать? Почему только одна часть к тому же учитывая то, что был ultimate edition и он до сих пор нормально выглядит. Ну Майкрософт, конечно, контора клоунов нет бы анонсировать коллекцию взяли анонсировали только ремейк ремейка первой части, а типо 2-3 не нужны,да?
Чисто для playstation юзеров релиз. Остальные платформы по остаточному принципу.
Этот не ремейк а порт с ПК версии на ps5, плюс релиз в steam и тех улучшения. 2 3 опять в пролëте, да они издеваются походу никакого сборника нету. Либо они их отдельно выпустят либо ничего,ибо смысл одну часть выпускать вместо трилогии. Видимо перед релизом приквела решили напомнить о серии и подготовить фанбазу и новых собрать с плойки и стима.
ладно) мб в этот раз я все таки до пройду)
Видимо 2-3 и джугмент так и останутся заложниками хбокса
Во во, только увидел новость, думал уже что вот оно, СВЕРШИЛОСЬ - сборник первых трех частей!... А это ремастер ремастера.
Когда же выйдут 2 и 3 части на ПК?
никогда смерись
Нормальный анонс без трейлера браво
Эх. И опять только первая часть. Пофигу, пойду проходить вторую и третью на эмуле.
Просто добейте уже эту индустрию. Каждый желающий перепродаёт игры 10+ летней давности по нескольку раз. Выходил уже ремастер в 2015-ом году, но и он уже оказывается устарел, нужно выпускать "актуальный ремастер". До чего ж докатились, спасибо потреблядствующим за всё это.
А 2-3 ??
Будут теперь пять частей пять лет перезапускать. Почему нельзя сразу выпустить сборник? Хотя я наверное догадываюсь, они будут пять лет перезапускать по одной части а потом выпустят сборник под заголовком, ремастеринг. И только потом анонсируют шестую часть. А ещё где то в этом промежутке должен будет появится приквел.
В этой игре главный герой в конце узнает что жил на человеческой ферме ?
Там ещё кадр из космоса , типо купола имитирующие планеты
Или это похожая игра на гирсов
Не это вроде inversion если память не изменяет, там ещё с гравитацией вроде играться можно было.
Да, она.
Оооочень странное, ибо итак есть нормальный ремастер 1
И кадры все из него же, хотя бы сравнение показали нормальное (видимо, все то же самое)
Так это просто релиз в Стиме и на плойке. Че то там в настройках подкрутили и всё.
Почему название другое?
Ну надо было как то по новому обозвать вот и все. Это ж маркетинг Майков.
А первые Гири до этого были в Стим?
Нет. 1 часть только в виде переиздания была только в Microsoft Store.