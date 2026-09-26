Фанатский ремастер Gears of War: Redux получил обновление с нативными DLSS, FSR и поддержкой 64-бит

Моддер PunishedWolf выпустил обновление 1.1.3439 для Gears of War: Redux — масштабного мода для оригинальной ПК-версии первой части. Главным нововведением стала 64-битная версия, которая снимает ограничение в 4 ГБ оперативной памяти и устраняет вылеты на больших картах или в режиме «Орда». При этом лаунчер позволяет в любой момент вернуться на 32-битную сборку.

Разработчик полностью устранил фризы при стриминге шейдеров: теперь игра корректно сохраняет их и не тратит время на пересборку при каждом запуске. Кроме того, благодаря оптимизации PhysX 2.8.4 заметно ускорилось время загрузки уровней, а владельцы портативных игровых ПК получили новые лимиты частоты кадров — 40 FPS и 45 FPS.

В модификацию добавили нативную поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR, которая больше не требует сторонних инжекторов или замены DLL-файлов, что должно повысить общую производительность. Также автор обновил 10 карт из Gears 1, Gears 2 (включая ремейки) и уровень «Фабрика» из одиночной кампании.

Стоит учесть, что проект создан исключительно для оригинальной ПК-версии 2007 года и не совместим с переизданием Ultimate Edition (Reloaded). Скачать обновление 1.1.3439 можно через новый лаунчер на нашем сайте по ссылке выше.