Физическое издание Gears of War Reloaded для PS5 потребует загрузки игры онлайн

Благодаря новым деталям стало известно, что для того, чтобы сыграть в обновленную версию приключений Маркуса Феникса, сражающегося с разъяренной саранчой, придется загрузить данные игры через Интернет. Это аналогично ситуации с DOOM The Dark Ages (другим проектом от Microsoft), где диск был своего рода «инсталлятором».
Ниже представлена коробка для PS5 — соответствующая пометка находится в левом нижнем углу, рядом с рейтингом PEGI.
Gears of War: Reloaded - это не просто порт, а полностью обновленная версия оригинальной игры 2006 года, которую создали The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief Studios. По заверениям разработчиков, игроки получат максимально полный опыт: здесь есть вся кампания, дополнительный акт из Ultimate Edition, а также все многопользовательские карты и режимы, доступные для разблокировки классические персонажи и косметика. Доступ ко всему дополнительному контенту предоставляется сразу и бесплатно, что делает Reloaded самой полной версией первой Gears of War.
Но самая примечательная особенность этого ремастера в том, что Gears of War впервые появится на PlayStation, что станет важным шагом для Microsoft на пути к мультиплатформенной поддержке своих флагманских франшиз.
Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августана ПК, Xbox Series и Playstation 5. Кроме того, с первого дня шутер будет доступен в Game Pass и Xbox Cloud Gaming.
Когда Физичеки только ключ, в се остальное нужно представить. Ну да... очень похоже на то как у вас в связке есть ключ который неподходит ни к одному замку. если честно это болезнь надолго. Я еще понимаю что игры весят больше чем позволяет болванка, но купить диск по цене полного чтоб тратить еще и на скачивание, а на это нужно тратить и время и деньги... это все равно что фильм Особенности зимней рыбалки, поплыть за спиртом на движке, который работает от спирта, лишь для того чтоб приплыть обратно. (Не совсем точно, но смысл тот-же). неспорю что игра останется на диске когда установится, а что делать если произойдет сброс и не бует интернета? И ведь сам продукт стоит так, что 2-4 болванки BD должны идти как подарок.
мне её подарила Майкрософт за покупку всех других частей ранее
Перепродать диск будет проблема кто купит и пройдëт .
В чем проблема? Там диск как ключ,вставляешь в консоль и качаешь игру
В ценности этого издания диск с игрой и диск ключ это разные вещи. Интеренет чтобы качать 100 гиг не везде есть и неукаждого на то и консоль чтобы играть без инета. Смысла в диске нет этом также как и doom последний где куча патчей вышла. Вторая проблема это место в консоли много занимает. Специально они это делают чтобы диск нельзя было перепродать фактически и вернуть часть средств.
