Физическое издание Gears of War Reloaded для PS5 потребует загрузки игры онлайн

Благодаря новым деталям стало известно, что для того, чтобы сыграть в обновленную версию приключений Маркуса Феникса, сражающегося с разъяренной саранчой, придется загрузить данные игры через Интернет. Это аналогично ситуации с DOOM The Dark Ages (другим проектом от Microsoft), где диск был своего рода «инсталлятором».

Ниже представлена коробка для PS5 — соответствующая пометка находится в левом нижнем углу, рядом с рейтингом PEGI.

Gears of War: Reloaded - это не просто порт, а полностью обновленная версия оригинальной игры 2006 года, которую создали The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief Studios. По заверениям разработчиков, игроки получат максимально полный опыт: здесь есть вся кампания, дополнительный акт из Ultimate Edition, а также все многопользовательские карты и режимы, доступные для разблокировки классические персонажи и косметика. Доступ ко всему дополнительному контенту предоставляется сразу и бесплатно, что делает Reloaded самой полной версией первой Gears of War.

Но самая примечательная особенность этого ремастера в том, что Gears of War впервые появится на PlayStation, что станет важным шагом для Microsoft на пути к мультиплатформенной поддержке своих флагманских франшиз.

Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августана ПК, Xbox Series и Playstation 5. Кроме того, с первого дня шутер будет доступен в Game Pass и Xbox Cloud Gaming.

