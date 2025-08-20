Game Pass в августе: Dragon Age: The Veilguard, Persona 4 Golden и Gears of War: Reloaded

Microsoft раскрыла вторую волну игр, которые пополнят библиотеку Game Pass в конце августа, а также объявила проекты, покидающие сервис.

С 19 августа подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass получили доступ к двум новинкам: симулятору средневекового кузнеца Blacksmith Master (Game Preview) и роглайт-шутеру Void/Breaker. Главным событием недели станет релиз Herdling от авторов FAR, который выйдет 21 августа.

Уже 20 августа сервис пополнится комедийной песочницей Goat Simulator Remastered для Xbox Series X|S и возвращением культовой JRPG Persona 4 Golden на PC и Xbox.

Крупнейшие релизы ждут игроков ближе к концу месяца. 26 августа выйдет Gears of War: Reloaded — ремастер оригинала, а 28 августа подписчики смогут опробовать Dragon Age: The Veilguard, новый проект BioWare, несмотря на скепсис фанатов.

Ранее, без предварительного анонса, 8 августа в библиотеку добавили сборник Heretic + Hexen.

31 августа Game Pass покинут пять игр, среди которых Borderlands 3, Sea of Stars и This War of Mine: Final Cut.