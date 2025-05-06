Gears of War: Reloaded не потребует учетной записи Microsoft для кроссплатформенного кооператива и мультиплеера

После внезапного анонса Gears of War: Reloaded у многих фанатов наверняка возникли некоторые основные вопросы об этом новом ремастере, который, помимо полной кампании первой игры, также будет включать ее сетевые режимы.

Игроки смогут наслаждаться как кооперативным, так и многопользовательским режимами в Gears of War: Reloaded. Кампания поддерживает совместную игру для двух игроков, а многопользовательский режим допускает участие до 8 игроков. Благодаря возможности кросс-плея на всех платформах вы и ваши друзья можете играть вместе, где бы вы ни находились. Учетная запись Microsoft не требуется.

Однако вход с использованием учетной записи Microsoft разблокирует полную кроссплатформенную функциональность. Это обеспечивает кросс-прогресс, так что ваш прогресс в кампании и многопользовательской игре сохраняется на разных платформах. Он также позволяет вам отправлять приглашения и играть с друзьями на разных платформах, например Xbox для PlayStation или Steam для Xbox.

Gears of War: Reloaded выйдет с рядом улучшений, включая поддержку нативного 4K при 60 FPS в кампании и 120 FPS в многопользовательском режиме, поддержку VRR, улучшенные визуальные эффекты постобработки, улучшенные тени и отражения, а также отсутствие экрана загрузки во время кампании.

Кроме того, для владельцев цифрового издания Gears of War: Ultimate Edition на Xbox Gears of War: Reloaded будет выпущена в виде бесплатного обновления.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа на ПК, PS5, Xbox Series S|X и Game Pass.