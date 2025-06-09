Gears of War: Reloaded не выйдет на PS5 в Японии из-за ограничений CERO

Компания Microsoft официально подтвердила, что версия Gears of War: Reloaded для PlayStation 5 не будет выпущена в Японии. Причина — ограничения японского рейтингового агентства CERO, не пропустившего игру из-за излишне жестоких сцен, крови и насилия. Об этом сообщает японский сайт Xbox Wire, а дополнительные детали раскрывает издание GameSpark.
Таким образом, японские игроки смогут опробовать новинку только на Xbox Series X|S, ПК (через Xbox и Steam), а также в подписке Game Pass. Версия для PS5 будет недоступна в регионе даже в цифровом виде.
Несмотря на это, в других странах релиз Gears of War: Reloaded состоится 27 августа 2025 года. А уже с 13 июня стартует бета-тест, участие в котором получат:
- Все, кто оформит предзаказ на цифровую версию (Xbox Series, ПК, Steam или PS5 вне Японии),
- Подписчики Game Pass Ultimate или PC Game Pass,
- Владельцы цифровой Gears of War: Ultimate Edition.
Тестирование пройдёт в два этапа:
- 13–15 июня — классический Team Deathmatch на картах Gridlock, Raven Down и Gold Rush.
- 20–22 июня — режим King of the Hill на карте Canals, а также добавление Courtyard и War Machine в Team Deathmatch.
Решение об отмене японской версии может сказаться на продажах в регионе, но для западной аудитории релиз остаётся без изменений.
Япония решила Китай закосплеить? что за кринж? Население геймеров в Японии это мужики 30+ лет в среднем, какая еще мать его цензура?
Это уже какая-то антиреклама PS5 в Японии) Хотя минусов тут даже нет, одни плюсы
Особенно смешно такое в стране, создавшей Отряд 731
Правительство японии поголовно ультра традиционные мужики за 50,они все современные развлечения тупо не понимают,вот и запрещают.Китай,кстати,постепенно наоборот,всю не политическую цензуру снижает,как понял,сколько это денег приносит.
ну в асасине шадоу в японской версии тоже нету крови, нету расчлененки и тп
тут мож также уберут и игру выпустят там
но про 30+ мужиков кек конечно выдуманый, ну и про антирекламу бред
у нас аниме те ещё кровавые, и кишки и расчлененка и епля, и тп
просто это своё, а гирзы это чужое, западное