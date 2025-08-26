Gears of War: Reloaded получила 80 баллов на MetaCritic и 82 на OpenCritic

Для поклонников Gears of War отличная новость: новая часть серии уже доступна. Gears of War: Reloaded вышла сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также с первого дня доступна в Game Pass. Первые оценки уже начали появляться.

Средний балл Gears of War: Reloaded на MetaCritic составляет 80, а на OpenCritic — 82. Игру хвалят как качественный ремастер классики 2006 года с захватывающей кампанией, насыщенными боями, модернизированной графикой и полноценным многопользовательским режимом. Однако некоторые сайты утверждают, что ИИ и игровой процесс выглядят устаревшими, с минимальными улучшениями по сравнению с предыдущими изданиями и простым, линейным сюжетом.

Рейтинги:

100 – Loot Level Chill

90 – PlayStation LifeStyle

90 – Pure Xbox

85 – Worth Playing

85 – COGconnected

80 – TheSixthAxis

80 – Dexerto

75 – CGMagazine

70 – Meristation

65 – WellPlayed

60 – PCGamesN

59 – Power Unlimited

Loot Level Chill – 100

Gears of War: Reloaded — идеальный способ познакомиться с одной из величайших игр всех времён с превосходной боевой системой и непревзойдённой системой укрытий.

PlayStation LifeStyle – 90

В целом, Gears of War: Reloaded — отличный способ для владельцев PlayStation познакомиться с серией или для вернувшихся игроков наверстать упущенное. В 2025 году шутеры с укрытиями уже не так популярны, поэтому приятно видеть, что игра, положившая начало этому тренду, всё ещё достойна внимания. Возьмите друга и пройдите кампанию вместе — вы получите массу удовольствия.

GOGConnected – 85

Конечно, Gears of War: Reloaded уже немолода. Но это было неизбежно. Это ни в коем случае не ремейк. Напротив, это добротный ремастер, который достаточно модернизирует классику, чтобы перенести её в современный мир. Хотелось бы, чтобы можно было переназначить управление, но в целом Reloaded отлично удовлетворила мою ностальгию, о существовании которой я даже не подозревал. Если планируется ремастер Gears 2 и 3, я буду там с Лансером в руках.

Push Square – 70

Одна из самых культовых серий Xbox выходит на PS5 с несколько приглушённой графикой. Во втором ремастере Gears of War: Reloaded визуально не впечатляет. Тем не менее, благодаря кампании, которая, несмотря на устаревший дизайн, всё ещё интересна, и отличному многопользовательскому режиму, это отличная точка входа в серию Gears of War. Двадцать лет спустя игра, с которой всё началось, по-прежнему стоит того, чтобы в неё сыграть.

WellPlayed – 65

Возможно, это самая красивая часть Gears of War за всю историю, но постоянное совершенствование лишь подчеркнуло некоторые её недостатки. Её неуклюжее очарование по современным меркам становится обескураживающим, даже если игровой процесс всё ещё оправдывает своё предназначение в амбициозном 2025 году.

Power Unlimited – 59

Это интересный поворот в истории Gears of War, но, конечно, любой, кто действительно хотел поиграть в Gears, мог бы купить Xbox в какой-то момент своей жизни. Gears of War давно вышла из моды.