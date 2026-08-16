Gears of War: Reloaded резко получила максимальную скидку 75% в Steam на фоне смешанных отзывов - онлайн лишь 780

Gears of War: Reloaded резко получила максимальную скидку в Steam — сразу 75%, увеличив её с прежних 50% и при этом миновав часто встречающиеся у других игр промежуточные скидки в 60% и 65%. Однако столь значительное снижение стоимости лишь ненадолго привлекло игроков: онлайн игры удалось поднять всего примерно до 780 человек.

Игра вышла 26 августа 2025 года, однако после релиза получила в Steam преимущественно отрицательные отзывы игроков. На момент публикации общий рейтинг игры немного подрос и составляет 57% положительных отзывов.

Среди основных претензий пользователей фигурируют технические проблемы и различные ошибки, из-за которых переиздание не оправдало ожиданий части аудитории. При этом даже столь крупная скидка пока не помогла игре существенно увеличить активную аудиторию.

Это первая скидка в размере 75% с момента выхода проекта. Столь резкое и большое увеличение скидки может свидетельствовать о стремлении разработчиков и издателя привлечь дополнительную аудиторию на фоне невысокого онлайна и смешанных отзывов игроков.

Gears of War: Reloaded представляет собой обновлённую версию оригинальной Gears of War с улучшенной графикой и поддержкой современных платформ. Игра включает кампанию, дополнительный контент оригинала и многопользовательские режимы.

При этом «аттракцион невиданной щедрости» продлится недолго — скидка будет действовать до 23 августа.