Gears of War: Reloaded стала первой сертифицированной игрой для ROG Xbox Ally

Компания ASUS сообщила, что Gears of War: Reload станет первой сертифицированной игрой, то есть она будет полностью совместима с ROG Xbox Ally, что гарантирует оптимальную производительность и плавную работу.

Как именно будет выглядеть игра, сертифицированная ROG Xbox Ally, пока неизвестно. Скорее всего, это будет похоже на то, как Valve проверяет Steam Deck — компания проводит определенные тесты, чтобы убедиться, что игра будет стабильно работать. Критерии оценки включают такие аспекты, как совместимость с Proton, читаемость интерфейса, поддержка контроллеров и общая стабильность.

Больше информации мы узнаем 20 августа, когда Microsoft проведет официальную трансляцию с gamescom, где будут представлены ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Если верить словам инсайдеров, в частности, billbil-kun, в этот же день назовут дату выхода и цену, а также начнут принимать предзаказы.

Gears of War: Reloaded выйдет на ПК и консолях 26 августа.