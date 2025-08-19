Gears of War: Reloaded стала первой сертифицированной игрой для ROG Xbox Ally

Компания ASUS сообщила, что Gears of War: Reload станет первой сертифицированной игрой, то есть она будет полностью совместима с ROG Xbox Ally, что гарантирует оптимальную производительность и плавную работу.
Как именно будет выглядеть игра, сертифицированная ROG Xbox Ally, пока неизвестно. Скорее всего, это будет похоже на то, как Valve проверяет Steam Deck — компания проводит определенные тесты, чтобы убедиться, что игра будет стабильно работать. Критерии оценки включают такие аспекты, как совместимость с Proton, читаемость интерфейса, поддержка контроллеров и общая стабильность.
Больше информации мы узнаем 20 августа, когда Microsoft проведет официальную трансляцию с gamescom, где будут представлены ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Если верить словам инсайдеров, в частности, billbil-kun, в этот же день назовут дату выхода и цену, а также начнут принимать предзаказы.
Gears of War: Reloaded выйдет на ПК и консолях 26 августа.
Почему они не смогли в кампании сделать 2к 120 фпс на Xbox Series X? Как в Sea of Thives. Это же 4 анрил, старый движок.
Карабокс тоже старый )
Ну 4к сделали в 60, хотя, в компании при 60 все резко в данной серии, для сюжетной части Gears, все же за 30.
мультиплеер в 4к 120 будет, хотя в мульте замесы могут быть даже плотнее чем в кампании