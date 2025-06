Gears of War: Reloaded возглавила чарт предзаказов в PlayStation Store

Gears of War: Reloaded - это поистине исторический дебют серии, ранее считавшейся эксклюзивом для Xbox, на консолях PlayStation, который уже заинтриговал многих владельцев PS5, к большому облегчению как фанатов, так и издателя.

Более чем за два месяца до релиза переиздание первой Gears of War стало самой продаваемой в американском PlayStation Store игрой по предзаказам. Следом за ней идет комплект EA Sports Madden 26 + College Football 26 и Ready or Not: Digital Deluxe, занимающие второе и третье места соответственно. Позади тройки лидеров расположилось цифровое Deluxe-издание Death Stranding 2: On the Beach.

Очевидно, что данные предварительных заказов не отражают полной картины, и только после того, как появятся чарты продаж за август в PS Store, станет ясно, ждет ли Gears of War: Reloaded на PS5 успех или провал. Впрочем, точно так же обстояли дела и с Forza Horizon 5, которая также лидировала по предзаказам, а затем и вовсе стала самой покупаемой игрой мая в PlayStation Store.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа для PS5, Xbox Series X|S и PC. Кроме того, игра будет доступна на старте для PC и Xbox Game Pass.