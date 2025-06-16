Gears of War: Reloaded возглавила чарт предзаказов в PlayStation Store

Gears of War: Reloaded - это поистине исторический дебют серии, ранее считавшейся эксклюзивом для Xbox, на консолях PlayStation, который уже заинтриговал многих владельцев PS5, к большому облегчению как фанатов, так и издателя.
Более чем за два месяца до релиза переиздание первой Gears of War стало самой продаваемой в американском PlayStation Store игрой по предзаказам. Следом за ней идет комплект EA Sports Madden 26 + College Football 26 и Ready or Not: Digital Deluxe, занимающие второе и третье места соответственно. Позади тройки лидеров расположилось цифровое Deluxe-издание Death Stranding 2: On the Beach.
Очевидно, что данные предварительных заказов не отражают полной картины, и только после того, как появятся чарты продаж за август в PS Store, станет ясно, ждет ли Gears of War: Reloaded на PS5 успех или провал. Впрочем, точно так же обстояли дела и с Forza Horizon 5, которая также лидировала по предзаказам, а затем и вовсе стала самой покупаемой игрой мая в PlayStation Store.
Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа для PS5, Xbox Series X|S и PC. Кроме того, игра будет доступна на старте для PC и Xbox Game Pass.
Игра неплохая, но смысла в ней нет, так как сюжет известен, гейплей и подача двадцатилетней свежести, разрабы поднадоели уже со своими бесконечными перезагрузками, ремастерами и ремейками.
Запомни, Дуся, Gears of war как и Call of duty покупают для мультиплеера, потому что там весело и забава довольно большая пока надоест. А компания это демо для разогрева на три часа потыркаться. Кто хотел только компанию Gears of war 1, то в неё можно играть на калькуляторе до блевоты безвозмездно уже как 20 лет. Смысл выхода gears reloaded в мультиплеерном кроссплее, чтобы расшевелить интерес перед большим релизом через когда-то там Gears of war E-day. Хотя есть индивиды которые играют в игры ради сюжета и смотрят порно так же - ну всякое бывает))
Просто проходь мимо, если поднадоели. Их бы не делали, если не покупали.
А что не так с геймплеем? Геймплей игр тех лет наоборот является эталоном жанра. Даже в первом макспейне например перестрели были куда адекватнее и приятнее чем в отряде самоубиц или MindsEye которая только что вышла.
Там только 1я часть?
та будут и остальные, просто не стали сборником делать
Про это я и спрашивал. Там одна или несколько.
Дали нахаляву за владение переизданием. Мелочь, но прикольно
Хм, надо тогда тоже забрать, на диске вроде на Х не будет.
кто бы мог подумать в эпоху бокс 360, что так будет
Вся надежда на сонибоев.Если Gears of War хорошо продастся то может наконец Gears of War 2-3 портируют на ПК и другие платформы.
Да их сразу нужно было портировать, 2 и 3 части лучшие, такой бандл купили бы многие, а на одну первую часть как то плевать, тем более это уже второе переиздание.
Странное решение, что до сих пор их нет, лет 6 назад проходил по корпу на XOX старые части, 4К есть, но графика все же устарела по нынешним меркам.