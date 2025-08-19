ЧАТ ИГРЫ
Клифф Блезински, создатель Gears of War, в восторге от скорого выхода оригинальной игры на PS5

Gruz_ Gruz_

Gears of War — одна из франшиз, которые являются частью истории консоли Xbox, и, как ни для кого не секрет, игры всегда были эксклюзивными для консолей Microsoft, но эта традиция должна закончиться с выходом Gears of War: Reloaded на PS5.

По словам Клиффа Блезински, создателя Gears of War, он в восторге от появления оригинальной игры на PlayStation, что даст возможность большему количеству людей познакомиться с его творением. Он не считает странным появление бывшего эксклюзива Xbox на PlayStation и подчеркивает, что доволен расширением охвата игры.

Кроме того, он часто получает вопросы в социальных сетях о возвращении к работе над франшизой и выразил готовность выступить в качестве консультанта.

Почти каждый день меня спрашивают в социальных сетях» о возвращении к Gears of War. И я отвечаю: Я уже тысячу раз говорил, что готов консультировать по любым вопросам, связанным с этой игрой, — сказал он.

Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августана ПК и Xbox Series X/S и PlayStation 5

