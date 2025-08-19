Клифф Блезински, создатель Gears of War, в восторге от скорого выхода оригинальной игры на PS5

Gears of War — одна из франшиз, которые являются частью истории консоли Xbox, и, как ни для кого не секрет, игры всегда были эксклюзивными для консолей Microsoft, но эта традиция должна закончиться с выходом Gears of War: Reloaded на PS5.
По словам Клиффа Блезински, создателя Gears of War, он в восторге от появления оригинальной игры на PlayStation, что даст возможность большему количеству людей познакомиться с его творением. Он не считает странным появление бывшего эксклюзива Xbox на PlayStation и подчеркивает, что доволен расширением охвата игры.
Кроме того, он часто получает вопросы в социальных сетях о возвращении к работе над франшизой и выразил готовность выступить в качестве консультанта.
Почти каждый день меня спрашивают в социальных сетях» о возвращении к Gears of War. И я отвечаю: Я уже тысячу раз говорил, что готов консультировать по любым вопросам, связанным с этой игрой, — сказал он.
Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августана ПК и Xbox Series X/S и PlayStation 5
сонибой что ли?
Клифф больше не нужен,игры Gears of War делали люди,а он напялил на себя корону ЧСВ и решил трахнуть всю игровую индустрию...Все мы знаем,что из этого вышло,Клиффу пришлось спуститься на землю и стать продюсером бродвейского мюзикла. Нисколько не умаляю заслуги этого человека,но вряд ли современным разработчикам нужны его консультации.)
Всю трилогию на пк!
а я не в восторге от того что опять переиздают только первую часть, без второй и третьей
это он про лоубрейкерс что ли??