Мексиканские геймеры оказались главной опорой франшизы Gears of War вопреки рынку США

Феноменальная популярность серии боевиков Gears of War в Латинской Америке зародилась благодаря специфике консольного рынка середины 2000-х годов. Бренд-директор студии The Coalition Николь Фоссетт в эфире подкаста The Expansion Pass раскрыла исторические и культурные причины того, почему мексиканское сообщество стало самым преданным оплотом франшизы, опередив по уровню вовлеченности даже домашнюю американскую аудиторию.

Ключевым фактором столь прочной связи оказалась задержка регионального релиза приставки Xbox 360. Консоль от Microsoft добралась до мексиканских прилавков почти на 1 год позже остального мира. В результате задержки запуск платформы в регионе совпал с выходом оригинальной Gears of War в конце 2006 года. Мрачный шутер от студии Epic Games выступил главным флагманским проектом новой приставки в стране, мгновенно закрепив за собой статус главной систем-селлер игры для целого поколения местных игроков.

Оригинальная приставка Xbox 360 вышла в Мексике на 1 год позже других рынков и стартовала сразу вместе с первой частью Gears of War, став там главным флагманом. Кроме того, у аудитории возникла прямая связь с персонажами, в особенности с Домиником. Он несет в себе те же ценности, которые близки сообществу. Это верность друзьям и семье, готовность ставить близких превыше всего и забота о своей общине.

- Николь Фоссетт, бренд-директор The Coalition

Культурный резонанс усилился благодаря визуальному стилю и тематике игры. Разработчики обратили внимание на повсеместное использование символики черепов, мотивов утраты, скорби и преодоления горя. Подобные художественные образы органично переплелись с традиционной мексиканской культурой памяти об усопших. Персонажи Доминик Сантьяго и его погибший брат Карлос обладают выраженными корнями чикано, что позволило аудитории ассоциировать себя с защитниками планеты Сера гораздо сильнее, чем со стандартными героями боевиков.

Невероятная отдача фанатов превратила презентации в Мехико в центральные события для авторов франшизы. Николь Фоссетт отметила, что сотрудники студии буквально выстраиваются в очередь и тянут руки за право отправиться в мексиканскую столицу во время премьеры очередной номерной части. Энергетика местных фестивалей, участие испаноязычных актеров озвучки и масштаб поддержки со стороны сообщества давно превзошли аналогичные ивенты в Северной Америке.

Мексика остается одним из ключевых оплотов экосистемы Xbox на международной арене на протяжении 20 лет. Значительная доля продаж сопутствующей продукции, просмотров киберспортивных турниров и сетевой активности традиционно приходится именно на испаноязычное сообщество.