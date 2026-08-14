Модификация Gears of War: Redux получит масштабное обновление 1.1 с новым оружием и врагами 1 сентября

Моддер под псевдонимом PunishedWolf анонсировал дату выхода крупного обновления 1.1 для своей глобальной модификации Gears of War: Redux. Релиз апдейта назначен на 1 сентября 2026 года, а в честь этого события автор опубликовал геймплейный трейлер с демонстрацией свежих нововведений.

Проект представляет собой масштабную фанатскую переработку оригинальной компьютерной версии Gears of War 2007 года. Модификация создана исключительно на базе исходного релиза, а не переиздания Gears of War: Ultimate Edition, благодаря чему она сохраняет классическую визуальную стилистику, но добавляет огромное количество контента и исправлений, которых порт от официальных разработчиков так и не получил.

Главным нововведением версии 1.1 станет расширение арсенала. В проект добавят 3 новых вида оружия, среди которых двуствольный обрез, обрез с примкнутым штыком и винтовка Breechshot. Вместе с ними список доступного снаряжения пополнится новым гранатометом и набором свежих жестоких анимаций добивания врагов в ближнем бою.

Патч также внедрит систему мутаторов для сюжетной кампании и режима Орды. Благодаря новым модификаторам игроки смогут встретить противников из Gears of War 2 прямо во время прохождения оригинальной истории. Кроме того, обновление 1.1 принесет порцию исправлений багов и улучшений общего удобства игрового процесса.

Модификация Gears of War: Redux уже включает в себя солидный набор возможностей, включая перенесенные карты из второй части, пользовательские локации и популярные сетевые режимы вроде Horde+, Царь горы, Страж и командный бой насмерть. В мультиплеере предусмотрена гибкая настройка сложности ботов и специальный переключатель Последний рубеж, завершающий волну только после гибели последнего человека.

Еще одной важной особенностью проекта стала полноценная поддержка локального кооператива на одном экране. Модификация позволяет пройти всю сюжетную кампанию и любые соревновательные режимы вдвоем за одним компьютером через сплит-скрин. Также энтузиаст добавил текстовый внутриигровой чат и возможность настроить раздельные клавиши для входа в укрытие и переката на клавиатуре.

Техническая сторона мода предлагает интеграцию графических API DirectX 10 и DirectX 11, а также полноценную поддержку ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9 и 32:9 с корректной настройкой угла обзора.