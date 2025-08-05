На Xbox Series стартовала предварительная загрузка Gears of War: Reloaded

Совершенно незаметно, всего пару часов назад, на Xbox Series началась предварительная загрузка обновленной версии популярного шутера Gears of War. Напомним, что релиз игры состоится в конце августа этого года, и Xbox посчитала, что игроки, оформившие предварительный заказ, смогут заранее загрузить на консоль полную версию игры.

Интересен вес Gears of War: Reloaded: на SSD должно быть свободно почти 70 ГБ, а именно 68,75 ГБ. Неизвестно, будут ли позже выходить новые патчи, и этот размер вырастет, но сейчас, чтобы установить игру, на SSD должно быть именно столько свободного места.

Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августа. Игра выйдет не только на ПК и Xbox Series, но и впервые в истории серии появится на PlayStation. С первого дня шутер будет доступен в Game Pass и Xbox Cloud Gaming (с Xbox Play Anywhere).