Новое обновление Gears of War: Reloaded исправляет проблемы с прогрессом достижений отряда и другие ошибки

Вчера, 17 сентября, The Coalition выпустила новый патч для Gears of War: Reloaded, который исправляет ряд ошибок. Игроки на консолях увидят это обновление как Gears of War: Reloaded версии 1.007.001. Хотя это не крупное обновление, оно всё же содержит ряд необходимых исправлений.

Основные среди исправлений — проблемы с прогрессом достижений отряда, улучшения подбора игроков и стабильности, а также другие технические проблемы.

The Coalition сообщает о следующих исправлениях:

Решение проблемы с прогрессом достижений отряда

Улучшение подбора игроков и стабильности

Дополнительный параметр частоты кадров для ПК

Члены отряда, не являющиеся хостами, теперь будут получать прогресс в достижении достижений в кампании

Оптимизация подбора игроков для более сбалансированных лобби на основе рейтинга мастерства

Решён ряд проблем, вызывавших сбои в игре

Добавлена ​​опция «Без ограничений» для ограничения частоты кадров в настройках отображения

Разработчики также сообщили, что «всегда отслеживают отзывы в игре и на других каналах поддержки», и добавили:

При общении с игроками мы стремимся предоставлять реальные, содержательные обновления и информацию о принятых нами мерах. Благодарим вас за терпение.