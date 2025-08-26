Новое видео Gears of War сравнивает графику оригинальной, Ultimate и Reloaded-версий

Разработчики The Coalition и Xbox Game Studios сообщили, что Gears of War: Reloaded стала доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Game Pass. Gears of War: Reloaded описывается как улучшенный ремастер первой игры, выпущенной Epic Games в 2006 году. На самом деле это второй ремастер, поскольку первым было издание Ultimate.

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits опубликовано новое видео, сравнивающее визуальную составляющую оригинальной Gears of War, Ultimate и Reloaded, с особым акцентом на последнее издание.

Дополнительные подробности о Gears of War

Наиболее заметные изменения касаются освещения: улучшены отражения, тени и глобальное освещение.

Также можно увидеть небольшие улучшения в уровне детализации и текстурах.

В новой версии по-прежнему используется Unreal Engine 3, хотя и инструменты Unreal Engine 5.

В неё включены уровни, от которых отказались в версии для Xbox 360, и режим разделённого экрана, за исключением версии для ПК.

Gears of War: Reloaded полностью локализована на русском языке, в том числе озвучка.