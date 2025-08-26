ЧАТ ИГРЫ
Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 821 оценка

Новое видео Gears of War сравнивает графику оригинальной, Ultimate и Reloaded-версий

monk70 monk70

Разработчики The Coalition и Xbox Game Studios сообщили, что Gears of War: Reloaded стала доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Game Pass. Gears of War: Reloaded описывается как улучшенный ремастер первой игры, выпущенной Epic Games в 2006 году. На самом деле это второй ремастер, поскольку первым было издание Ultimate.

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits опубликовано новое видео, сравнивающее визуальную составляющую оригинальной Gears of War, Ultimate и Reloaded, с особым акцентом на последнее издание.

Дополнительные подробности о Gears of War

  • Наиболее заметные изменения касаются освещения: улучшены отражения, тени и глобальное освещение.
  • Также можно увидеть небольшие улучшения в уровне детализации и текстурах.
  • В новой версии по-прежнему используется Unreal Engine 3, хотя и инструменты Unreal Engine 5.
  • В неё включены уровни, от которых отказались в версии для Xbox 360, и режим разделённого экрана, за исключением версии для ПК.

Gears of War: Reloaded полностью локализована на русском языке, в том числе озвучка.

21
16
Комментарии: 16
SexualHarassmentPanda

Можно контраст чуть по ярче сделать и через 10 лет ещё раз продать.

12
top12365

А можно бл*ть 2 и 3 на пк за 40 лет выпустить?!?!?!

9
agula98

Кому надо купили xbox за копейки и давным давно прошли

19
Рикочико agula98

Вторая на Боксе вроде даже не локализирована.

Yurkiykot Рикочико

Там субтитры

igor lvov

В оригинале графа явно по круче! :)))

7
nikolai999

а тут используют именно консольную с Xbox360 версию почему то, когда там разрешение максимум 720 и графон порезан, так же как и ultimate Edition она тоже выходила на пк. но почему то используют именно версию с Xbox One а не ПК которая лучше выглядит, заодно бы хотя бы увидели за что там в Reloaded деньги требуют

PhlegmaticMirolybivy

Вся оригинальная мрачная атмосфера убита

6
HoganHog

Олдскул фореверД Я под музыку Лемми 8бит играл в детстве. С родителями мне повезло.

Я, понял ка записывать игры,без троллинга, на записанном видео. Камрады -Я нашёл решение. я не шучу- обсалютно серьёзно. с этим у каждого второго проблемы....Я решил. Работает на всех прогах по захвату видоса игры.. Пример привожу со своим Мерилесом- делайте так и на снятом видео будет всё плавно. Это секрет😄Настройки до балды. В проге выбираем окно, не экран,а окно, далее> выбрать приложение для записи и тут выбираем доступ к экрану, не приложению, а экрану. Теперь запускаем игру и пишем. Теперь у вас на записанном видео не будет пропуска кадров.......АААА

На русском документалка

4
CRAZY rock GAME

Но все равно по сути это порт Ultimate который миллион раз проходили, была бы трилогия купил бы в день релиза, а это покупать если только играть не в чего

3
Mitya Architect

почему то некоторые моменты смотрятся лучше в оригинале.
например где вода, в оригинале дымку напустили и норм, а в переизданиях стык с стеной прям вырви глазный

2
Ahsis69

за это еще деньги берут?

2
Рикочико

Кадры с оригинала записали бы с ПК версии, разница между переизданиями не столько большая была.

SGate

Продали патч на DLSS, SSR и пару улучшенных текстур. Я то думал перенос на УЕ5 будет. Трупы все также моментально исчезают, наверное на новых сборках компьютеров опять недостаток памяти чтобы потянуть несколько бездыханных тушек в кадре.

