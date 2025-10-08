ЧАТ ИГРЫ
Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 914 оценок

Новый трейлер Gears of War: Reloaded посвящён улучшениям для PS5 Pro

monk70

Gears of War: Reloaded, доступная с августа нынешнего года на консолях и ПК, в полной мере использует возможности PS5 Pro. Игра была идеально оптимизирована для платформы Sony, что демонстрируется в новом видео.

На PS5 Pro новая ремастеринговая версия первой Gears of War работает в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду в многопользовательском режиме. Для достижения ещё более высокого качества графики также используется технология PSSR. Тени и отражения также получили несколько улучшений. Более того, время загрузки сократилось.

