Новый трейлер Gears of War: Reloaded посвящён улучшениям для PS5 Pro

Gears of War: Reloaded, доступная с августа нынешнего года на консолях и ПК, в полной мере использует возможности PS5 Pro. Игра была идеально оптимизирована для платформы Sony, что демонстрируется в новом видео.

На PS5 Pro новая ремастеринговая версия первой Gears of War работает в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду в многопользовательском режиме. Для достижения ещё более высокого качества графики также используется технология PSSR. Тени и отражения также получили несколько улучшений. Более того, время загрузки сократилось.