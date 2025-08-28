Платиновый трофей в Gears of War: Reloaded намекает на новые игры серии Gears для PlayStation 5

Как и в большинстве крупных игр для PlayStation 5, в Gears of War: Reloaded есть платиновый трофей под названием «Ничего не осталось» (Nothin' Left). Что еще интереснее, так это его описание: «Ваше приключение подошло к концу, пока что».

К этому следует добавить, что данный трофей является эксклюзивом для PlayStation 5, поэтому его нет в версиях для ПК или Xbox Series X/S, где он точно не вызвал бы такого ажиотажа. В общем, можно не сомневаться, что в будущем на PlayStation появится и другие игры серии Gears of War. Правда, вопрос в том, как именно - через ремастеры старых игр или для PlayStation 5 выйдет новая часть Gears of War: E-Day.

Напомним, что релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августа одновременно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, заодно шутер сразу же появится в Game Pass.

До этого издание MP1st уже сообщало, что несколько игр будут портированы на PlayStation 5. В резюме геймдизайнера Gears of War: E-Day обнаружилась информация о выходе игры на консоли Sony. Ранее Фил Спенсер сообщил, что новая часть серии выйдет в 2026 году, но состоится ли ее релиз одновременно на всех платформах - неизвестно.