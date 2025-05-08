По слухам, ремейк Gears of War: Reloaded получить физическое издание только на PlayStation 5 и ПК

По слухам, ремейк Gears of War: Reloaded может получить физическое издание, но только на PlayStation 5 и ПК. Информация об этом появилась на сайте испанского ритейлера, который якобы получил подтверждение от издателя. Согласно утечке, коробочные версии действительно планируются — однако только для двух платформ, не включая Xbox.

Особенно странным выглядит решение исключить Xbox, ведь именно эта платформа стала домом для серии Gears of War с самого её основания. Идея о том, что дисковая версия шутера выйдет на консоли конкурента, а не на родной системе, кажется парадоксальной и вызывает недоумение среди фанатов. Это подогревает слухи о том, что Microsoft окончательно переходит к цифровой модели дистрибуции, тогда как Sony, напротив, пока не спешит отказываться от физического носителя.

Отдельные вопросы вызывает и физическое издание для ПК — на фоне практически полного исчезновения дисковых версий игр на этой платформе, речь, скорее всего, идёт об упаковке с кодом активации, нежели о полноценном носителе.