Похоже, Gears of War: Reloaded ждёт судьба Avowed - Xbox совершенно забыла про маркетинг

Xbox перенесла выход многих своих ожидаемых AAA-игр на следующий год, поэтому фанаты с нетерпением ждали ремастера оригинальной Gears of War 2006 года. Однако молчание Xbox и отсутствие какой-либо рекламы, похоже, подорвало интерес к этому проекту, и игроки теперь обеспокоены его судьбой.
Xbox последний раз делилась новостями о Gear of War: Reloaded более месяца назад, в середине июня, когда проходил бета-тест мультиплеера, хотя должна была активизировать маркетинговые кампании в преддверии приближающегося релиза игры. Даже предзагрузка игры на 70 ГБ уже доступна, но никаких признаков маркетинга не предвидится.
Gears of War — одна из ключевых франшиз игрового бренда Xbox, поэтому крупный релиз без маркетинга вызывает серьёзную тревогу у сообщества. Некоторые фанаты даже считают, что Xbox может быть не совсем уверена в качестве ремастера.
С другой стороны, Xbox, возможно, экономит маркетинговый бюджет и наращивает ажиотаж для Gears of War: E-Day, которая является полноценной игрой текущего поколения. Поскольку GoW: Reloaded технически не является новой игрой, некоторые фанаты считают, что она просто не заслуживает полноценной маркетинговой кампании.
Однако, поскольку ремастер на этот раз также выходит на PS5, отсутствие рекламы для этой новой аудитории не имеет смысла, если только что-то не пошло не так.
Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, ПК и PS5. Неудивительно, что выход на PS5 также расстроил многих поклонников Xbox.
А может просто произвести оптимизацию маркетинговых расходов. Так на две игры и хватит. Например, исключить определённые каналы информирования. И уменьшить рекламные бюджеты блогерам и игровым изданиям на продвижение. Как говорится пускай посидят на диете.
И как ты им уменьшишь, если все эти блогеры, особенно популярные, обычно сами выставляют огромные ценники и отказываются работать с теми, кто отказывается платить ровно столько, сколько блогер желает. Логика в том, что если у корпорации денег много, значит пусть платят много и жадные обнаглевшие блогеры этим пользуются. Не заплатишь столько, сколько просят, останешься без рекламы, если речь про популярных блогеров.
Ну а ноунейм блогерам платить смысла нет, ибо у них аудитория крошечная. Корпорации не сами придумывают траты на рекламу. Они бы с удовольствием тратили меньше, если бы могли.
Автор, ты чё несёшь? Какая нафиг судьба Avowed, если в данном случае не новая игра, а просто слегка улучшенное переиздание старой игры... то бишь оригинальный Gears of War уже третий раз выходит в релиз, это третья версия игры. Все, кто хотел, в принципе, давно в неё наигрались. Здесь нет смысла в серьёзной рекламной кампании. Улучшения чисто косметические. Игру тупо второй раз ремастерят. Здесь даже близко нельзя сравнивать с Avowed. Точка.
Мс в принципе уже плевала на маркетинг после 3 провальных поколений xbox подходит последней странице, где от консоли может остаться не следа.
Ну... Посмотрим, бро. Лично мне наоборот кажется, что у Xbox хотя бы есть будущее вне одних консолей, учитывая, как растёт аудитория на остальных платформах.
В случае с Nintendo и Playstation компании по сути не предпринимают попыток расширения своей экосистемы, что в будущем может сыграть с ними злую шутку. Playstation официально не представлена в 130 странах мира и создать аккаунт PSN в этих странах легально нельзя. Вспомни скандал с Helldivers 2, где политика Sony чуть не загубила успех игры.
Учётку Microsoft/Xbox можно создать, если не ошибаюсь, везде. У экосистемы Xbox 500 миллионов активных пользователей на всех платформах. Они уже давно сделали ставку на ПК, консоли конкурентов и облачные технологии. В случае с Xbox можно покупать игры и подписки даже в тех странах, где представительства Microsoft нет в принципе. Playstation и Nintendo - это закрытые клубы, привязанные к консолям и отдельным странам. Xbox делает ставку на глобальность и доступность игр на всех устройствах.
На Playstation одни пользователи консолей уже не могут покрыть расходы Sony на создание игр и продаж консолей в убыток. Nintendo выдают эксклюзивы за 80$, при том что бюджеты разработки игр такие цены не оправдывают, и продают устаревшее железо за оверпрайс, они выжимают из своих пользователей максимум.
Опять же, многие считают продажи PS5 и Switch, но не замечают, как Xbox медленно, но верно расширяет своё присутствие на всех платформах.
Что до маркетинга - Xbox давно отказались от активной рекламы своих игр. Думаю, по многим причинам. Сам не в восторге от этого. Но, опять же, думаю, что готовятся к более крупным релизам и выходу следующего Xbox.
Так игра 2016 года с патчем на графику и длс они новинки не рекламируют толком даже doom последний был почти без маркетинга. Также как сони на рс релизы за неделю до релиза выкатят Launch трейлер и всë, хотя игра выходит впервые на плойку и тут уже вопрос почему нет рекламы именно там это тупо. Второй момент они уверены в успехе по шаблону FH5.
Xbox что то совсем приуныли. То ли там в Мерике только популярно до сих пор.