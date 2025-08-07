Похоже, Gears of War: Reloaded ждёт судьба Avowed - Xbox совершенно забыла про маркетинг

Xbox перенесла выход многих своих ожидаемых AAA-игр на следующий год, поэтому фанаты с нетерпением ждали ремастера оригинальной Gears of War 2006 года. Однако молчание Xbox и отсутствие какой-либо рекламы, похоже, подорвало интерес к этому проекту, и игроки теперь обеспокоены его судьбой.

Xbox последний раз делилась новостями о Gear of War: Reloaded более месяца назад, в середине июня, когда проходил бета-тест мультиплеера, хотя должна была активизировать маркетинговые кампании в преддверии приближающегося релиза игры. Даже предзагрузка игры на 70 ГБ уже доступна, но никаких признаков маркетинга не предвидится.

Gears of War — одна из ключевых франшиз игрового бренда Xbox, поэтому крупный релиз без маркетинга вызывает серьёзную тревогу у сообщества. Некоторые фанаты даже считают, что Xbox может быть не совсем уверена в качестве ремастера.

С другой стороны, Xbox, возможно, экономит маркетинговый бюджет и наращивает ажиотаж для Gears of War: E-Day, которая является полноценной игрой текущего поколения. Поскольку GoW: Reloaded технически не является новой игрой, некоторые фанаты считают, что она просто не заслуживает полноценной маркетинговой кампании.

Однако, поскольку ремастер на этот раз также выходит на PS5, отсутствие рекламы для этой новой аудитории не имеет смысла, если только что-то не пошло не так.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, ПК и PS5. Неудивительно, что выход на PS5 также расстроил многих поклонников Xbox.