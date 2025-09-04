Последнее обновление Gears of War: Reloaded добавляет важное исправление для 120 кадров в секунду на Xbox Series X|S

На прошлой неделе мы опубликовали анализ Gears of War: Reloaded от Digital Foundry, в котором журналисты высоко оценила работу игры как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S, но также указала на странную проблему с режимом 120 кадров в секунду в кампании.
По сути, VRR (переменная частота обновления) не активировалась при попытке играть на частоте до 120 кадров в секунду в одиночном режиме, что приводило к сильному дрожанию изображения, делавшему игру невозможной.
Однако последнее обновление игры официально добавило поддержку VRR для режима кампании на Xbox Series X и Xbox Series S, а это значит, что если ваш дисплей поддерживает эту функцию, режим 120 кадров в секунду теперь должен быть гораздо более функциональным.
Это особенно отличная новость, учитывая, что во всех маркетинговых материалах игры прямо указано, что 120 кадров в секунду предназначены только для многопользовательского режима, так что это, безусловно, приятный бонус.
В описании последнего обновления также есть несколько изменений для Гнашера, которые могут вас заинтересовать, а также исправления различных ошибок, которые ещё не были указаны.
- Снижена мощность на средней дистанции: Изменения урона: урон на средней дистанции уменьшен на 15% — не влияет на урон в ближнем бою. Разброс пуль при прицеливании через прицел не такой узкий: разброс дроби при прицеливании через прицел теперь меньше по сравнению с версией запуска, но всё ещё круче, чем в бета-версии.
- Исправлено несколько редких сбоев и ошибок на всех платформах, что делает игру более плавной.
- Поддержка сверхшироких мониторов 21:9 в режиме бенчмарка. Поддержка переменной частоты обновления (VRR) на Xbox Series X|S в режиме кампании.
а где ялбть сплит скрин ????
и про это исправление диджиталы конечно же не расскажут никому? а когда выходила сломанная версия dead space на плойке эти клоуны ждали патч чтобы не говорить что xbox версия лучше