Prime 1 Studios представила статуэтку Маркуса Феникса из Gears of War: Reloaded за $1900

В честь 20-летия франшизы Gears of War компания Prime 1 Studio представила новую колекцонную статуэтку Маркуса Феникса из шутера Gears of War: Reloaded в масштабе 1/3. На ней Маркус изображен в своей фирменной позе: стоя на одном колене с штурмовой винтовкой Лансер наперевес — образ, который можно было увидеть в игре бесчисленное количество раз.

О высокой реалистичности статуэтки можно судить по мельчайшим деталям на лице, шраму на щеке, серо-голубым глазам и тщательно проработанной броне COG. Основа передает образ разрушенного поля битвы с упавшим дроном и множеством знаковых элементов саги, что еще больше погружает в атмосферу игры.

Броня COG, Лансер и специальное основание также оснащены LED подсветкой: холодный, неорганический синий цвет и яркий оранжевый. В комплект также входит нижняя часть тела в положении стоя, благодаря чему его мощное телосложение выглядит еще больше. Крепко стоя на земле, экспозиция достигает почти 1 метра в высоту.

Коллекционная статуэтка уже доступна для предзаказа по цене $1899, а предполагаемая дата выпуска — между апрелем и июлем 2027 года.