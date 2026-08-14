Продюсер фильма по Gears of War считает, что экранизации должны "вносить вклад" в игровую вселенную, а не копировать её

Келли Маккормик рассказала о своем подходе к экранизациям видеоигр в преддверии выхода фильма «Gears of War» на Netflix.

От фильмов о Сонике до предстоящего фильма Зака ​​Креггера «Обитель зла» — экранизации видеоигр захватывают Голливуд, и военный шутер Gears of War стал последней франшизой, которую приобрел Netflix. Однако продюсер Келли Маккормик считает, что экранизации должны дополнять сюжет и лор игры, а не пересказывать его.

Когда с Маккормик говорили о её предстоящем комедийном боевике «Жестокая ночь 2», её попросили рассказать о ходе работы над фильмом по Gears of War, который всё ещё находится на очень ранней стадии разработки.

Я пока не могу говорить о Gears of War, — говорит Маккормик. Но скажу лишь, что мы очень рады участвовать в этом проекте и добиваемся больших успехов в работе над сценарием и продвижением к созданию фильма.

Я очень рада, и думаю, что сейчас идеальное время для этого, учитывая предстоящий выход игры [Gears of War E-Day].

Хотя Маккормик не смогла раскрыть никаких подробностей, продюсер всё же поделилась своим подходом к экранизациям, подобным Gears of War.

Я думаю, это действительно особенная интеллектуальная собственность. Люди проводят много времени в своих играх и любят их. [Но] есть нечто большее, чем то, что они делают в своих играх, — добавляет продюсер. Есть ещё много историй, которые можно рассказать. И я думаю, что игры, которые нам действительно нравятся, — это игры, которые начали историю, но ещё не закончили её, или игры, которые могут многое предложить с точки зрения сюжета.

Маккормик говорит, что цель состоит в том, чтобы игры и экранные проекты «взаимодействовали друг с другом», чтобы фанаты могли «играть в игру», затем «смотреть фильм» и так далее.

Фильм вносит вклад в следующую игру, а игра — в следующий фильм. И у них есть своего рода экосистема, где вы можете испытать и то, и другое и почувствовать большую связь с игрой, а также с фильмом.