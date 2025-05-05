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Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 769 оценок

Ремастер Gears of War получит полную русскую локализацию - с озвучкой и субтитрами

butcher69 butcher69

5 мая Microsoft неожиданно анонсировала Gears of War: Reloaded — ремастер первой части культовой франшизы. Игру переработали и дополнили, включив в неё весь контент из Gears of War: Ultimate Edition, включая дополнительный акт кампании, все карты, режимы и персонажей. Разработкой занимались студии The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief. Одним из главных сюрпризов стало подтверждение полной русской локализации, включая официальную озвучку.

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В Gears of War: Reloaded будет реализована кроссплатформенная игра и кросс-прогрессия, а также поддержка кооперативного прохождения и мультиплеер до 8 игроков. При этом учетная запись Microsoft не обязательна.

Технически ремастер получил множество улучшений: разрешение 4K, 60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере, улучшенные текстуры, освещение и тени, а также отсутствие экранов загрузки.

Игра выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, PC, PS5 и в облаке, а также будет доступна в Game Pass. Владельцы Ultimate Edition, купленной до 5 мая, получат обновление бесплатно.

35
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Punisher1

А где сюрприз пк версия в их сторе тоже на ру полностью а это она и есть по сути

9
nikolai999

при чем самое смешное саму игру Gears of War Ultimate Editionтак до сих пор не починили, как дропался фпс на любом железе так и дропаетса, уже тогда в 2016 сами разрабы Coalition так и не смогли исправить дропы, и просто переключились на новую часть Gears. получается они эту же сейчас игру заного перевыпустят с этой же убогой оптимизацией?

UralGames83Ru

Есть надежда на ремастер 2 и 3 частей, ждем конечно, это событие 👍

8
BAZKIN

Хз как то
Или там столько работы делать обновлять старье, или тут на готовом мазки делать
Но хотелось бы, да

6
IY1982

Ремастер ремастера, который ранее уже выходил)) Майки решили, что финты ушами от Сони тоже прикольное занятие для возможного сруба бабосиков

5
Glukinc

Я биллибой и тут Вы правы)

1
Pahant0Ss
Майки решили, что финты ушами от Сони тоже прикольное занятие

Ну эти хотя бы на конкурирующую платформу ремастер свой запилят и, возможно, он принесет им там денег больше, чем в 2016 году на боксе. А сони просто доят сонибоев (и у них бы этот ремастер ремастера еще и платный был бы для обладателей ультимэйт эдишин 2016 года 😂)

1
JohnTornton

так до сони это делал тот же тодд говард, а он теперь в майкрасофт

JohnTornton Pahant0Ss

а тут типа бесплатно? чел тут 40 баксов требуют за ремастер
что за чушь ты несёшь

Pahant0Ss JohnTornton

Чукча - не читатель?

А сони просто доят сонибоев (и у них бы этот ремастер ремастера еще и платный был бы для обладателей ультимэйт эдишин 2016 года)
Владельцы цифровой версии Gears of War: Ultimate Edition, приобретённой до 5 мая 2025 года, получат обновление бесплатно.
Night Driving Avenger

Все ждали The Marcus Fenix Collection, а этих лентяев хватило только на один ремастер ремейка, такими темпами переиздание второй части увидим в глубокой старости

4
Pahant0Ss
Одним из главных сюрпризов стало подтверждение полной русской локализации, включая официальную озвучку.

Для кого это сюрприз? Для автора новости? Русский дубляж у игр сони, портированных на ПК, для него тоже сюрпризом был?🤣

Это ремастер ремастера 2016 года в котором была русская озвучка. Тогда майки пытались завоевать СНГ рынок и сделали дубляж. Но, увы и ах, просрали все полимеры и в хлам проиграли сони, поэтому в 4 и 5 частях никакой русской озвучки уже не было.

2
JohnTornton

так сони до сих пор озвучивает игры, и причем тут порты с консоли на пк? майки по твоему порт щас делают? они переиздают старую игру, права на озвучку обычно у издателя игры в стране, а не у издателя игры.
а майкрасофт не озвучивает как Сони, ибо не везде есть в их играх перевод, уж тем более озвучка
скока раз их материли за то, что в сюжетных играх не было перевода, зато в бессмысленной форзе есть

1
Pahant0Ss JohnTornton
майки по твоему порт щас делают? они переиздают старую игру

чел... Я это и имел в виду - но автор новости русскую озвучку "сюрпризом" считает. Вот я и задался вопросом - озвучка портов сони для него тоже - "сюрприз"?! Не ну а вдруг на пс озвучка есть а на пк ХОБАНА и исчезла? Понимаешь?

ConciseYu

а родить второй, третьей и джаджмент кишка тонка ?

1
JohnTornton

когда ждал, что они сделают сборник по типу хало мастер чиф коллекшн, а они решили каждую часть по 40 баксов продавать
ну удачи им

shit again

За 80 баксов

6363

Майки делают полную озвучку это редкость.

Viking90

Есть же ремейк Gears of War с хорошей современной графикой не уступающая Gears 5. Выражусь более яснее - на хрена ремастер первой части !?

cthulhu42

Это он и есть. Просто теперь в Стиме видимо с минорными улучшениями.

1
Dima Kor

Зачем нужен второй ремастер первой части? Может лучше было вторую или третью выпустить?

Alamut95

Вместо того, чтобы выпустить коллекцию первых трех частей и Judgment в том же Стиме, они продолжают теребить первую часть.

Палыч Роков
Технически ремастер получил множество улучшений: разрешение 4K, 60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере

в смысле 60 кадров? эти ушлёпки сделали ограничение фпс что ле?

Пользователь ВКонтакте

Лучше бы на вторую и третью часть ремастер сделали // Миша Калинин

Uilenspiegel

Они там охренели что ли? У первой и так ремастер норм. Давай ремастеры 2 и третьей.