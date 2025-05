Ремастер Gears of War получит полную русскую локализацию - с озвучкой и субтитрами

5 мая Microsoft неожиданно анонсировала Gears of War: Reloaded — ремастер первой части культовой франшизы. Игру переработали и дополнили, включив в неё весь контент из Gears of War: Ultimate Edition, включая дополнительный акт кампании, все карты, режимы и персонажей. Разработкой занимались студии The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief. Одним из главных сюрпризов стало подтверждение полной русской локализации, включая официальную озвучку.

В Gears of War: Reloaded будет реализована кроссплатформенная игра и кросс-прогрессия, а также поддержка кооперативного прохождения и мультиплеер до 8 игроков. При этом учетная запись Microsoft не обязательна.

Технически ремастер получил множество улучшений: разрешение 4K, 60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере, улучшенные текстуры, освещение и тени, а также отсутствие экранов загрузки.

Игра выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, PC, PS5 и в облаке, а также будет доступна в Game Pass. Владельцы Ultimate Edition, купленной до 5 мая, получат обновление бесплатно.