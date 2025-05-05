Ремастер Gears of War получит полную русскую локализацию - с озвучкой и субтитрами

5 мая Microsoft неожиданно анонсировала Gears of War: Reloaded — ремастер первой части культовой франшизы. Игру переработали и дополнили, включив в неё весь контент из Gears of War: Ultimate Edition, включая дополнительный акт кампании, все карты, режимы и персонажей. Разработкой занимались студии The Coalition, Sumo Interactive и Disbelief. Одним из главных сюрпризов стало подтверждение полной русской локализации, включая официальную озвучку.
В Gears of War: Reloaded будет реализована кроссплатформенная игра и кросс-прогрессия, а также поддержка кооперативного прохождения и мультиплеер до 8 игроков. При этом учетная запись Microsoft не обязательна.
Технически ремастер получил множество улучшений: разрешение 4K, 60 кадров в секунду в кампании и до 120 FPS в мультиплеере, улучшенные текстуры, освещение и тени, а также отсутствие экранов загрузки.
Игра выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, PC, PS5 и в облаке, а также будет доступна в Game Pass. Владельцы Ultimate Edition, купленной до 5 мая, получат обновление бесплатно.
А где сюрприз пк версия в их сторе тоже на ру полностью а это она и есть по сути
при чем самое смешное саму игру Gears of War Ultimate Editionтак до сих пор не починили, как дропался фпс на любом железе так и дропаетса, уже тогда в 2016 сами разрабы Coalition так и не смогли исправить дропы, и просто переключились на новую часть Gears. получается они эту же сейчас игру заного перевыпустят с этой же убогой оптимизацией?
Есть надежда на ремастер 2 и 3 частей, ждем конечно, это событие 👍
Хз как то
Или там столько работы делать обновлять старье, или тут на готовом мазки делать
Но хотелось бы, да
Ремастер ремастера, который ранее уже выходил)) Майки решили, что финты ушами от Сони тоже прикольное занятие для возможного сруба бабосиков
Я биллибой и тут Вы правы)
Ну эти хотя бы на конкурирующую платформу ремастер свой запилят и, возможно, он принесет им там денег больше, чем в 2016 году на боксе. А сони просто доят сонибоев (и у них бы этот ремастер ремастера еще и платный был бы для обладателей ультимэйт эдишин 2016 года 😂)
так до сони это делал тот же тодд говард, а он теперь в майкрасофт
а тут типа бесплатно? чел тут 40 баксов требуют за ремастер
что за чушь ты несёшь
Чукча - не читатель?
Все ждали The Marcus Fenix Collection, а этих лентяев хватило только на один ремастер ремейка, такими темпами переиздание второй части увидим в глубокой старости
Для кого это сюрприз? Для автора новости? Русский дубляж у игр сони, портированных на ПК, для него тоже сюрпризом был?🤣
Это ремастер ремастера 2016 года в котором была русская озвучка. Тогда майки пытались завоевать СНГ рынок и сделали дубляж. Но, увы и ах, просрали все полимеры и в хлам проиграли сони, поэтому в 4 и 5 частях никакой русской озвучки уже не было.
так сони до сих пор озвучивает игры, и причем тут порты с консоли на пк? майки по твоему порт щас делают? они переиздают старую игру, права на озвучку обычно у издателя игры в стране, а не у издателя игры.
а майкрасофт не озвучивает как Сони, ибо не везде есть в их играх перевод, уж тем более озвучка
скока раз их материли за то, что в сюжетных играх не было перевода, зато в бессмысленной форзе есть
чел... Я это и имел в виду - но автор новости русскую озвучку "сюрпризом" считает. Вот я и задался вопросом - озвучка портов сони для него тоже - "сюрприз"?! Не ну а вдруг на пс озвучка есть а на пк ХОБАНА и исчезла? Понимаешь?
а родить второй, третьей и джаджмент кишка тонка ?
когда ждал, что они сделают сборник по типу хало мастер чиф коллекшн, а они решили каждую часть по 40 баксов продавать
ну удачи им
За 80 баксов
Майки делают полную озвучку это редкость.
Есть же ремейк Gears of War с хорошей современной графикой не уступающая Gears 5. Выражусь более яснее - на хрена ремастер первой части !?
Это он и есть. Просто теперь в Стиме видимо с минорными улучшениями.
Зачем нужен второй ремастер первой части? Может лучше было вторую или третью выпустить?
Вместо того, чтобы выпустить коллекцию первых трех частей и Judgment в том же Стиме, они продолжают теребить первую часть.
в смысле 60 кадров? эти ушлёпки сделали ограничение фпс что ле?
Лучше бы на вторую и третью часть ремастер сделали // Миша Калинин
Они там охренели что ли? У первой и так ремастер норм. Давай ремастеры 2 и третьей.