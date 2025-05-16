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Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 783 оценки

Режиссёр Дэвид Литч ведёт переговоры с Netflix о грядущей экранизации Gears of War

AceTheKing AceTheKing

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что режиссёр Дэвид Литч ведёт переговоры с Netflix касательно экранизации по Gears of War. Сообщается, что если переговоры будут успешными, то Дэвид Литч планирует создать фильм консультируясь со студией The Coalition.

В качестве режиссёра Дэвид Литч ранее работал над "Дэдпул 2", "Джон Уик", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Взрывная блондинка", "Быстрее пули" и "Каскадёры". Сценаристом фильм выступит Джон Спэйтс, который ранее работал над "Доктор Стрэндж", а так же "Дюна" и "Дюна: Часть вторая".

Актерский состав фильма еще не утверждён, но ранее Дейв Батиста и Терри Крюс неоднократно выражали сильную заинтересованность в участии в предстоящей экранизации.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Simond Neoni

Очень жду экранизацию, после нее пройду все части серии этой франшизы.