Режиссёр Дэвид Литч ведёт переговоры с Netflix о грядущей экранизации Gears of War

Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что режиссёр Дэвид Литч ведёт переговоры с Netflix касательно экранизации по Gears of War. Сообщается, что если переговоры будут успешными, то Дэвид Литч планирует создать фильм консультируясь со студией The Coalition.

В качестве режиссёра Дэвид Литч ранее работал над "Дэдпул 2", "Джон Уик", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Взрывная блондинка", "Быстрее пули" и "Каскадёры". Сценаристом фильм выступит Джон Спэйтс, который ранее работал над "Доктор Стрэндж", а так же "Дюна" и "Дюна: Часть вторая".

Актерский состав фильма еще не утверждён, но ранее Дейв Батиста и Терри Крюс неоднократно выражали сильную заинтересованность в участии в предстоящей экранизации.