Слабые продажи Gears of War: Reloaded могут помешать появлению Halo на PS5

Слухи о том, что франшиза Halo может появиться на PlayStation 5, продолжают будоражить геймерское сообщество, но новый фактор может поставить под сомнение эту возможность: продажи Gear of War на консоли Sony.

За последние несколько месяцев корпорация Microsoft перенесла некоторые из своих ранее эксклюзивных игр на консоль Sony. Первой была Forza Horizon 5, за ней последовала Gears of War: Reloaded, вышедшая 26 августа. Правда, дебют серии на PS5 оказался не столь впечатляющим.

По данным аналитика Рис Эллиотта (Rhys Elliott), на долю PS5-версии пришлось лишь 18,1% продаж Gears of War: Reloaded, что считается низким показателем для столь значимой франшизы. Возможно, этот результат заставит Microsoft пересмотреть целесообразность вывода своих основных серий за пределы Xbox.

Тем временем, слухи о Halo на PS5 по-прежнему не получили официального подтверждения. На этот счет не высказались ни Sony, ни Microsoft, но недавние изменения показывают, что стратегия перехода франшиз на новые платформы находится на стадии тестирования — и результаты Gears могут оказаться решающими для будущего Halo.