Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 884 оценки

Слабые продажи Gears of War: Reloaded могут помешать появлению Halo на PS5

Gruz_ Gruz_

Слухи о том, что франшиза Halo может появиться на PlayStation 5, продолжают будоражить геймерское сообщество, но новый фактор может поставить под сомнение эту возможность: продажи Gear of War на консоли Sony.

За последние несколько месяцев корпорация Microsoft перенесла некоторые из своих ранее эксклюзивных игр на консоль Sony. Первой была Forza Horizon 5, за ней последовала Gears of War: Reloaded, вышедшая 26 августа. Правда, дебют серии на PS5 оказался не столь впечатляющим.

По данным аналитика Рис Эллиотта (Rhys Elliott), на долю PS5-версии пришлось лишь 18,1% продаж Gears of War: Reloaded, что считается низким показателем для столь значимой франшизы. Возможно, этот результат заставит Microsoft пересмотреть целесообразность вывода своих основных серий за пределы Xbox.

Тем временем, слухи о Halo на PS5 по-прежнему не получили официального подтверждения. На этот счет не высказались ни Sony, ни Microsoft, но недавние изменения показывают, что стратегия перехода франшиз на новые платформы находится на стадии тестирования — и результаты Gears могут оказаться решающими для будущего Halo.

Комментарии: 23
Kamishini1993

Как же майкрософт не хочется вообще стараться, самый ленивый издатель с кучей денег

12
Retro_Gamer

Hellblade 2, Индиана Джонс, Doom the Dark Ages, South of Midnight, Grounded 2, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, Age of Mythology Retold, Microsoft Flight Simulator 2024, Hi-Fi Rush, Oblivion Remastered.

К релизу готовятся The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 и Call of Duty Black Ops 7. И всё это будет в Game Pass в день релиза.

Самый ленивый издатель?

Давай-ка посчитаем, сколько игр за последнее время выпустили студии Sony.

Платформер Astrobot, Marvel's Spider Man 2 и Concord. Негусто, правда? И выйдет в ближайшее время только Призрак Йотея.

9
Mr.Giga Retro_Gamer

Из всего перечисленного буквально 1 игра - заслуга Майков. Остальное куплено уже на этапе разработки

5
Retro_Gamer Mr.Giga

И что?

Как меня это должно волновать? Я - игрок и жду игр. Sony их не выпускает.

6
CRAZY rock GAME

Это потому что все ждали трилогию Gears на всех платформах, а не порт без изменений, даже Sony когда выпускают remastered там есть хоть какие то улучшения

3
Sir Patrik

Улучшения, но с припиской "выискивать с лупой " 🤣🤣🤣

CRAZY rock GAME Sir Patrik

Вот только продажам это не мешает, я тоже удивляюсь когда вы все паритесь и не играете в игры где есть 40fps а хотите 120, а ну да вы же играете уткнувшись в монитор, каждый fps высматриваетесь🤣🤣🤣🤣

PICTURE ORGANIC

Так это ж игра 2006 года! Это не ремейк, это всего лишь ремастер! Я прошёл её в прошлую субботу. В компании всего пять актов не особо длинных. Утром сел играть, после обеда закончил. Графика и геймплей давно устарели, управление туговатое, Маркус не особо поворотлив и вот этот бред, что нельзя перепрыгнуть через преграду, пока ты к ней не прижмёшься, вообще бред.

2
Sir Patrik

Да, слишком много хотят, думают что игроки совсем тупые😳😵😵😵

Yurkiykot

Ремастер версии 2015 г. Ultimate edition

1
TX ZX

Выпускают не лучшую часть гирь на пс5 и жалуются на слабые продажи

1
Samson48

Хз на че они вообще рассчитывали, так как игра максимально примитивна по современным меркам, однообразный и не динамичный тир с укрытиями. Вот выпусти они бандл из трех частей, где вторая и третья лучшие части в серии, имеют хоть какое-то разнообразие и эпик.

1
EpicGrace

Так потому что люди ждут продолжение истории, которая остановилась на жирнющем клифхенгере

askazanov

Вообще фиолетово на это!))))

prorock

Значимость gears of war сильно переоценена. Обычный тир от третьего лица на аренах с укрытиями. С Halo ситуация аналогичная. Ничего удивительного, что это старье не вызывает ажиотажа.