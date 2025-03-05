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Gears of War 09.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 748 оценок

Слух: Gears of War Collection выйдет в августе и получит улучшения для PS5 Pro

AceTheKing
Новости

Ютубер Detective Seeds сообщает, что релиз Gears of War Collection состоится в начале-середине августа текущего года.

По его словам, игры сборника получат улучшения для PS5 Pro, однако в них не будет многопользовательского режима - только сюжетные компании.

Однако по данным другого инсайдера, extas1s, анонс и релиз Gears of War Collection может состояться даже раньше августа - на июньском мероприятии Xbox Showcase. По его словам, в сборник войдут три оригинальных игры, а его релиз состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
caliskan

Наконец то, а то только 1 часть прошел на ПК и все

11
Асанбеков Кумар

А я только прохожу:)) купил в winstore:))

0
Kolyambus

А на PC будут продавать через какую площадку? Надеюсь не через уродский MS Store.

5
Евгений Кондратенко

5-ка в стиме была, так что надеюсь и этот сборник выйдет. Если он вообще существует.

0
Бэтмен из Блавикена

Майки уже давно не делают свои игры экзом своего магазина.

0
CRAZY rock GAME Евгений Кондратенко

Те же инсайдеры уже который год про Bloodborne Remastered говорят)

0
DIZNX

на пк не будет. на пк же и так есть. трилогия выйдет только на ps5

0
TX ZX

Жду этот ремастер, потому что в гирзы сейчас никак нормально не поиграешь

3
Kenn1y

Для старых достаточно XO, она воспроизводит 2-3,J в 4К.

-1
Cmok

Ура!!! Ждём ещё ремастер год оф вор трилогия

2
agula98

Инсайдеры между собой пусть уже определяться когда выйдет то ремастеред. У одного июнь, у другого уже август завтра третий инсайдер появится скажет вообще ноябрь

1
Kenn1y

Типо ещё раз покупать физическое издание.

0
CRAZY rock GAME

В смысле еще раз, если ты прошел то можешь и не покупать, я себе в коллекцию для ps5 возьму, а там и остальные выйдут, Gears of War E day я думаю если выйдет в 2026 году то тоже сразу на ps5

0
Kenn1y CRAZY rock GAME

Тоже надо будет взять, все же обновлённые версии. Да и XSX давно убрал, не удобен он в плане габаритов.

0
SaintsEagle

ЭТО МЫ ЖДЕМ.

0
goodneighbor

Жажмент можно поиграть только через эмулятор... печально

0
Punisher1

Опять слухи очередные

0
DIZNX

наконец то поиграю в эту трилогию. в 2008 в школьные годы у друга смотрел как он играет. и с того года мечтаю играть

0
pavloalex

Надеюсь, что вся коллекция игр серии Gears of War выйдет в steam, т.к. некоторые игры серии там уже есть.

0