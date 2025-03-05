Слух: Gears of War Collection выйдет в августе и получит улучшения для PS5 Pro

Ютубер Detective Seeds сообщает, что релиз Gears of War Collection состоится в начале-середине августа текущего года.

По его словам, игры сборника получат улучшения для PS5 Pro, однако в них не будет многопользовательского режима - только сюжетные компании.

Однако по данным другого инсайдера, extas1s, анонс и релиз Gears of War Collection может состояться даже раньше августа - на июньском мероприятии Xbox Showcase. По его словам, в сборник войдут три оригинальных игры, а его релиз состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.