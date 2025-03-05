Слух: Gears of War Collection выйдет в августе и получит улучшения для PS5 Pro

Ютубер Detective Seeds сообщает, что релиз Gears of War Collection состоится в начале-середине августа текущего года.
По его словам, игры сборника получат улучшения для PS5 Pro, однако в них не будет многопользовательского режима - только сюжетные компании.
Однако по данным другого инсайдера, extas1s, анонс и релиз Gears of War Collection может состояться даже раньше августа - на июньском мероприятии Xbox Showcase. По его словам, в сборник войдут три оригинальных игры, а его релиз состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Наконец то, а то только 1 часть прошел на ПК и все
А я только прохожу:)) купил в winstore:))
А на PC будут продавать через какую площадку? Надеюсь не через уродский MS Store.
5-ка в стиме была, так что надеюсь и этот сборник выйдет. Если он вообще существует.
Майки уже давно не делают свои игры экзом своего магазина.
Те же инсайдеры уже который год про Bloodborne Remastered говорят)
на пк не будет. на пк же и так есть. трилогия выйдет только на ps5
Жду этот ремастер, потому что в гирзы сейчас никак нормально не поиграешь
Для старых достаточно XO, она воспроизводит 2-3,J в 4К.
Ура!!! Ждём ещё ремастер год оф вор трилогия
Инсайдеры между собой пусть уже определяться когда выйдет то ремастеред. У одного июнь, у другого уже август завтра третий инсайдер появится скажет вообще ноябрь
Типо ещё раз покупать физическое издание.
В смысле еще раз, если ты прошел то можешь и не покупать, я себе в коллекцию для ps5 возьму, а там и остальные выйдут, Gears of War E day я думаю если выйдет в 2026 году то тоже сразу на ps5
Тоже надо будет взять, все же обновлённые версии. Да и XSX давно убрал, не удобен он в плане габаритов.
ЭТО МЫ ЖДЕМ.
Жажмент можно поиграть только через эмулятор... печально
Опять слухи очередные
наконец то поиграю в эту трилогию. в 2008 в школьные годы у друга смотрел как он играет. и с того года мечтаю играть
Надеюсь, что вся коллекция игр серии Gears of War выйдет в steam, т.к. некоторые игры серии там уже есть.