Состоялся выход обновлённой версии культового шутера Gears of War Reloaded на ПК, Xbox Series и PS5

Культовый шутер со средним рейтингом 94% получил новую версию. Вышла Gears of War Reloaded. Игра студии The Coalition, созданная совместно с Sumo Digital и Disbelief, стала доступна для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра также доступна по подпискам Xbox и PC Game Pass.

Напомним, что по сравнению с оригинальной Gears of War и Gears of War: Ultimate Edition 2015 года, Gears of War: Reloaded выделяется графическими улучшениями (разрешение 4K, 120 кадров в секунду, поддержка HDR и VRR, обновлённые текстуры, улучшенные тени и отражения, улучшенное сглаживание краёв), а также отсутствием загрузочных экранов в сюжетной кампании и поддержкой Dolby Vision, 7.1.4, Dolby Atmos и технологий кросс-игры.