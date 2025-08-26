ЧАТ ИГРЫ
Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 819 оценок

Состоялся выход обновлённой версии культового шутера Gears of War Reloaded на ПК, Xbox Series и PS5

monk70 monk70

Культовый шутер со средним рейтингом 94% получил новую версию. Вышла Gears of War Reloaded. Игра студии The Coalition, созданная совместно с Sumo Digital и Disbelief, стала доступна для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра также доступна по подпискам Xbox и PC Game Pass.

Напомним, что по сравнению с оригинальной Gears of War и Gears of War: Ultimate Edition 2015 года, Gears of War: Reloaded выделяется графическими улучшениями (разрешение 4K, 120 кадров в секунду, поддержка HDR и VRR, обновлённые текстуры, улучшенные тени и отражения, улучшенное сглаживание краёв), а также отсутствием загрузочных экранов в сюжетной кампании и поддержкой Dolby Vision, 7.1.4, Dolby Atmos и технологий кросс-игры.

Stas776

Что с языком? Можно ли сделать англ звук и ру текст?

Или тут опять ужас и игра подтягивает язык из винды?

0ncnjqybr

Играй на русском и не парься, озвучка там отличная.

Janekste

Русский звук в этой игре лучший вариант. Английская озвучка по качеству отстой. Точка.

Scorpion_GamePlay

Деново?

BigTrain

Нет.

Max P

Уже доступна бесплатно.

чиголбери

Уже можно качнуть, InsaneRamZes на ру трекере выложил.

BFGPunisher

В очередной раз, отдавать деньги за повторный ремастер, они че реально за лохов держат!? это трешь,

0ncnjqybr

Лучше бы 2-3 части портировали, но нет, будем в третий раз впаривать одну и ту же игру.

WerGC

71гб у добрых людей,игра с полным переводом

Язык интерфейса: русский*, английский, MULTi12

Язык озвучки: русский*, английский, MULTi8

Trinity_ExDeath

обалденный релиз. крашит игру каждые 3 минуты

DezkQ
Хде ?

Pahant0Ss

Она была у тебя куплена в майкосторе? Которая Ультимэйт Эдишн 2016 года? Если была, то эту бесплатно дают. Мне ключ давно уже выслали.

PuaJl4eJl

🤧🤣😂😅👍

DezkQ Pahant0Ss

Так она в пасе должна быть, дей ван как бы.

Pahant0Ss

Забавно смотреть на кнопки дуалсенса в гирях из геймпасса)))

Оптимизированно лучше, чем ультимэйт.

PuaJl4eJl

Игра висит на торрентах 71гиг , что вы тут мучаетесь)

Summor Ner

Ситуация прям как со Скайримом. По несколько раз продавать одну и ту же игру типо в разных изданиях это конечно мда уж.