Состоялся выход обновлённой версии культового шутера Gears of War Reloaded на ПК, Xbox Series и PS5

Культовый шутер со средним рейтингом 94% получил новую версию. Вышла Gears of War Reloaded. Игра студии The Coalition, созданная совместно с Sumo Digital и Disbelief, стала доступна для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра также доступна по подпискам Xbox и PC Game Pass.
Напомним, что по сравнению с оригинальной Gears of War и Gears of War: Ultimate Edition 2015 года, Gears of War: Reloaded выделяется графическими улучшениями (разрешение 4K, 120 кадров в секунду, поддержка HDR и VRR, обновлённые текстуры, улучшенные тени и отражения, улучшенное сглаживание краёв), а также отсутствием загрузочных экранов в сюжетной кампании и поддержкой Dolby Vision, 7.1.4, Dolby Atmos и технологий кросс-игры.
Что с языком? Можно ли сделать англ звук и ру текст?
Или тут опять ужас и игра подтягивает язык из винды?
Играй на русском и не парься, озвучка там отличная.
Русский звук в этой игре лучший вариант. Английская озвучка по качеству отстой. Точка.
Деново?
Нет.
Уже доступна бесплатно.
Уже можно качнуть, InsaneRamZes на ру трекере выложил.
В очередной раз, отдавать деньги за повторный ремастер, они че реально за лохов держат!? это трешь,
Лучше бы 2-3 части портировали, но нет, будем в третий раз впаривать одну и ту же игру.
71гб у добрых людей,игра с полным переводом
Язык интерфейса: русский*, английский, MULTi12
Язык озвучки: русский*, английский, MULTi8
обалденный релиз. крашит игру каждые 3 минуты
Хде ?
Она была у тебя куплена в майкосторе? Которая Ультимэйт Эдишн 2016 года? Если была, то эту бесплатно дают. Мне ключ давно уже выслали.
Так она в пасе должна быть, дей ван как бы.
Забавно смотреть на кнопки дуалсенса в гирях из геймпасса)))
Оптимизированно лучше, чем ультимэйт.
Игра висит на торрентах 71гиг , что вы тут мучаетесь)
Ситуация прям как со Скайримом. По несколько раз продавать одну и ту же игру типо в разных изданиях это конечно мда уж.