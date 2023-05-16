Создатель Gears of War хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее

Создатель серии Gears (первоначально известной как Gears of War) в свое время хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее.
Создатель Gears of War Клифф Блезински обратился к Твиттеру, чтобы выразить свою благодарность фанатам, которые, по его словам, просили его вернуться в серию и сделать ее "снова великой". К сожалению для них, он сообщил, что Microsoft не проявила никакого интереса к этой идее.
Учитывая очевидную холодность со стороны Microsoft, создатель Gears of War решил поработать над серией комиксов и заняться продюсированием на Бродвее. Он объединился с Алексом Де Кампи и художником Сэнди Джарреллом для создания минисерии комиксов под названием Scrapper, которая выйдет в июле 2023 года. Он упомянул, что комикс-минисериал создан, чтобы стать отличной вселенной для видеоигры, предполагая, что когда-нибудь он может поработать над адаптацией игры.
В ответ на твит о том, что Microsoft игнорирует то, что хотят купить и во что хотят играть фанаты, Блезински сказал, что корпоративная сторона производителя консолей всегда была "странной".
Разработка серии Gears перешла к The Coalition, как только Xbox приобрела права на IP. Тем временем Блезински продолжил работу над многопользовательской игрой Lawbreakers.
Очень жаль. Неплохая серия скатилась как и многие другие в тупой треш для детей; я про 4-5 части. И если 4я просто не плохой шутер без изысков, то 5я полная херь растянутая пустым открытым миром и с сюжетом про пмс тётку.
Как раз-таки наоборот, 4-ка максимально унылейший и беззубый высер, в то время как 5-ка принесла много нововведений в серию, от которых я дико кайфанул, да и сюжет был зачет, даже две концовки замутили и мультиплеер был бодрячком.
Согласен, 4ка была максимально стерильной, ибо это 1я Gears игра от новой студии, и понятно было что они просто обкатывают команду и пытаются нащупать правильное направление, но без неё Gears 5 не была бы такой какой стала.
У них и так нормальных игр нет а они от топовой серии отказываются.
Абсолютно он там не нужен, Gears 5 прекрасная игра, и для меня лучший Gears вообще, The Coalition справляются как надо. Пусть со своими гениальными сессионками на 1500 человек на релизе туалеты в The Coalition моет.