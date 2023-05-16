Создатель Gears of War хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее ©

Создатель серии Gears (первоначально известной как Gears of War) в свое время хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее.

Создатель Gears of War Клифф Блезински обратился к Твиттеру, чтобы выразить свою благодарность фанатам, которые, по его словам, просили его вернуться в серию и сделать ее "снова великой". К сожалению для них, он сообщил, что Microsoft не проявила никакого интереса к этой идее.

Учитывая очевидную холодность со стороны Microsoft, создатель Gears of War решил поработать над серией комиксов и заняться продюсированием на Бродвее. Он объединился с Алексом Де Кампи и художником Сэнди Джарреллом для создания минисерии комиксов под названием Scrapper, которая выйдет в июле 2023 года. Он упомянул, что комикс-минисериал создан, чтобы стать отличной вселенной для видеоигры, предполагая, что когда-нибудь он может поработать над адаптацией игры.

В ответ на твит о том, что Microsoft игнорирует то, что хотят купить и во что хотят играть фанаты, Блезински сказал, что корпоративная сторона производителя консолей всегда была "странной".

Разработка серии Gears перешла к The Coalition, как только Xbox приобрела права на IP. Тем временем Блезински продолжил работу над многопользовательской игрой Lawbreakers.