Создатель мода Gears of War: Redux выпустил крупное обновление 1.1 с новыми врагами и оружием

Моддер PunishedWolf, как и обещал, выпустил обновление 1.1 для Gears of War: Redux. Это крупное обновление для этой коллективной переработки Gears of War. Кроме того, моддер поделился некоторыми дополнительными подробностями о нём.

Gears of War Redux — это коллективная переработка Gears of War на ПК, которая добавляет контент и улучшения качества жизни, которых не было в оригинальной версии. Gears of War Redux добавляет карты из GW2 и пользовательские карты сообщества в ротацию. Также добавляются режимы Horde, Horde+, KOTH, Guardian и TDM.

Мод также добавляет поддержку кооперативного режима с разделённым экраном. Таким образом, вы можете пройти всю кампанию с другом на одном ПК. Более того, геймеры получили поддержку локального многопользовательского режима с разделённым экраном для каждого режима.

Обновление 1.1 добавляет три новых вида оружия: обрез, штык-обрез и дробовик. Также появился новый гранатомет и новые казни. Более того, появилисьновые мутаторы как для кампании, так и для режима «Орда». Таким образом, в кампании теперь будут враги из Gears of War 2. Кроме того, будут исправлены некоторые ошибки и внесены многочисленные улучшения качества жизни.

Стоит также отметить новые технические особенности. Например, теперь есть текучие поверхности. Вода теперь будет реагировать на происходящее в ней. Обновление 1.1 также добавляет разрушенные статические модели. Геометрия теперь будет разбиваться на реальные куски под огнём. Более того, появятся разрушаемые объекты из Gears of War 2. Автомобили, грузовики, бензоколонки, столы, шкафы и многое другое теперь будут ломаться.

Gears of War: Redux теперь поддерживает NVIDIA RTX Remix.

Вы можете скачать Gears of War: Redux 1.1 по этой ссылке.