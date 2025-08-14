Создатели Gears of War: Reloaded продолжают знакомить игроков с отрядом Delta - встречайте Деймона Берда

Уже через несколько недель состоится релиз Gears of War: Reloaded. Это ремейк самой первой части культовой серии экшенов, который выйдет не только на ПК и Xbox, но и на PlayStation.

И раз уж геймеры на PlayStation будут играть в эту игру впервые, то разработчики из The Coalition решили поближе познакомить новых игроков с ключевыми героями франшизы Gears of War. С этой целью они запустили серию трейлеров с участием важных персонажей из отряда «Дельта». В первом ролике они познакомили игроков с Августом «Трейном» Коулом, а во втором - с Деймоном Бэрдом.

Капрал Дэймон Беард— крутой парень, который без особых проблем уничтожает врагов, но при этом не боится и пошутить во время сражения. Деймон часто работает в паре со своим лучшим другом Коулом, и их партнерство во многом напоминает отношения Маркуса и Дома.

Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августана ПК и Xbox Series X/S и PlayStation 5. С первого дня шутер будет доступен в Game Pass. Игра выйдет с полной русскоязычной локализацией.