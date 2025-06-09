Стали известны размер файлов и даты проведения бета-тестов Gears of War: Reloaded

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл расписание и размер файла многопользовательской бета-версии Gears of War: Reloaded. на PS5, любезно предоставленные недавними записями в базе данных, сделанными на серверах PlayStation. Клиент бета-версии займет скромное количество места на диске. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе консоли, рекомендуется заранее освободить немного места.

Размер загрузки многопользовательской бета-версии Gears of War: Reloaded составит 11,758 ГБ (версия 1.003.001).

Бета-тестирование мультиплеера Gears of War: Reloaded будет проходить в 2 этапа:

Бета-тестирование мультиплеера 1

Дата начала: 13 июня 2025 г. с 22:00 МСК

Дата окончания: 15 июня 2025 г. в 22:00 МСК

Бета-тестирование мультиплеера 2

Дата начала: 20 июня 2025 г. с 22:00 МСК

Дата окончания: 22 июня 2025 г. в 22:00 МСК

Те, кто играет в игру на PS5, могут получить место в бета-версии мультиплеера, только оформив предварительный заказ игры. Однако, помимо предварительного заказа, доступ также будет предоставлен подписчикам Game Pass Ultimate, членам PC Game Pass и тем, у кого уже есть Gears of War: Ultimate Edition для платформ Xbox и ПК.

Недавний листинг SteamDB показал, что бета-версия мультиплеера для ПК для Gears of War: Reloaded будет иметь размер загрузки 12,57 ГБ.