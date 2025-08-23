The Coalition подробно описала улучшения, внесённые в Gears of War Reloaded по отзывам игроков в бета-версии

The Coalition опубликовала обзор улучшений, внесённых в Gears of War Reloaded после бета-тестирования. Многие из них были разработаны на основе отзывов игроков, собранных во время недавнего многопользовательского бета-тестирования. Студия отметила, что эти обновления основывались как на технических наблюдениях, так и на предложениях сообщества, стремясь обеспечить более плавный и сбалансированный игровой процесс на всех платформах.
Среди наиболее значительных изменений — повышение стабильности и кроссплатформенные доработки. Игроки теперь будут видеть понятные значки платформ, что упрощает определение местонахождения товарищей по команде и противников. Связанные учётные записи также стали более заметными, что позволяет пользователям быстро находить друзей для кроссплатформенной игры. Процесс приглашения игроков в отряды или матчи также был упрощён.
Изменения в оружии — ещё одна часть обновления. Дробовик Gnasher получил меньший разброс, улучшенную регистрацию попаданий и более точный урон. Кроме того, система урона от активной перезарядки была стандартизирована для всего оружия, что позволило устранить несоответствия, выявленные в ходе бета-тестирования.
Система подбора игроков претерпела значительные улучшения благодаря расширенной поддержке серверов и улучшенной кроссплатформенной игре в составе отряда. The Coalition также уделила особое внимание производительности, особенно для игроков на ПК, внедрив более высокие настройки частоты кадров до 240 кадров в секунду, голосовой чат с функцией push-to-talk, улучшенную поддержку сверхшироких мониторов и повышенную чувствительность мыши. Игра была дополнительно оптимизирована для портативных устройств, включая поддержку моделей ROG Ally и официальную проверку Steam Deck.
Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и на ПК в Steam.
Все доработки для онлайна ? не интересно, что там по синглу
Что по оптимизону? Или опять не по законам улиц будет дичь на выходе, как у оригинала? // Евгений Романенко
Конечно. Притом тут же Unreal 5 // Руслан Петров
Да дело не в движке, а в том, кто будет с ним работать. Есть такие "рукоделы", у которых любой движок, любой игры на выходе получается полным г. А есть и те, у которых с ue5 всё идеально. // Евгений Романенко
Идеально только у тех кто напрямую работает с Эпиками, тк они свой движок знают и помогают. А таких единицы.
Или у тех кто потом через много пачтей допиливает игру до норм состояния.
Но чтоб прям на релизе было норм с Unreal 5, таких игр я даже особо не помню // Руслан Петров