The Coalition подробно описала улучшения, внесённые в Gears of War Reloaded по отзывам игроков в бета-версии

The Coalition опубликовала обзор улучшений, внесённых в Gears of War Reloaded после бета-тестирования. Многие из них были разработаны на основе отзывов игроков, собранных во время недавнего многопользовательского бета-тестирования. Студия отметила, что эти обновления основывались как на технических наблюдениях, так и на предложениях сообщества, стремясь обеспечить более плавный и сбалансированный игровой процесс на всех платформах.

Среди наиболее значительных изменений — повышение стабильности и кроссплатформенные доработки. Игроки теперь будут видеть понятные значки платформ, что упрощает определение местонахождения товарищей по команде и противников. Связанные учётные записи также стали более заметными, что позволяет пользователям быстро находить друзей для кроссплатформенной игры. Процесс приглашения игроков в отряды или матчи также был упрощён.

Изменения в оружии — ещё одна часть обновления. Дробовик Gnasher получил меньший разброс, улучшенную регистрацию попаданий и более точный урон. Кроме того, система урона от активной перезарядки была стандартизирована для всего оружия, что позволило устранить несоответствия, выявленные в ходе бета-тестирования.

Система подбора игроков претерпела значительные улучшения благодаря расширенной поддержке серверов и улучшенной кроссплатформенной игре в составе отряда. The Coalition также уделила особое внимание производительности, особенно для игроков на ПК, внедрив более высокие настройки частоты кадров до 240 кадров в секунду, голосовой чат с функцией push-to-talk, улучшенную поддержку сверхшироких мониторов и повышенную чувствительность мыши. Игра была дополнительно оптимизирована для портативных устройств, включая поддержку моделей ROG Ally и официальную проверку Steam Deck.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и на ПК в Steam.