The Coalition рассказала об исправлениях в патче первого дня Gears of War: Reloaded

Долгожданное возвращение Gears of War не происходит в одиночку: вместе с запуском Reloaded игроки должны будут загрузить обновление первого дня, предназначенное для улучшения игрового опыта. В патч включены исправления стабильности и производительности, настройки интерфейса и специальные улучшения для ПК и консолей. Все это сделано с целью обеспечить сообществу максимально плавный старт.

В Xbox Game Studios и The Coalition подтвердили, что это важный патч, поскольку он решает множество проблем, обнаруженных на последних этапах тестирования, которые без него могли бы серьезно повлиять на производительность игры. Изменения будут применены ко всем платформам, доступным в момент релиза игры.

Улучшенная общая стабильность: исправлены многочисленные сбои и крахи на ПК и консолях.

Более стабильная производительность: исправлена постоянная ошибка низкой частоты кадров при использовании контроллера DualSense на ПК.

Исправления в игровом процессе и пользовательском интерфейсе: от неправильно отображаемых переводов и текстов до проблем с откликом на определенные команды.

Улучшенная поддержка ноутбуков и портативных устройств: настройки чувствительности мыши и автоматический переход в режим клавиатура/мышь, когда это необходимо.

Консоли: исправление в управлении энергосбережением в кампании и режиме «против», а также ошибка в анимации огня.

ПК: дополнительные оптимизации для более плавного игрового процесса в различных конфигурациях.

Данный патч имеет четкую цель: позволить игрокам погрузиться в кампанию и многопользовательский режим без технических проблем, предложив гораздо более стабильный запуск с первой же минуты после установки.