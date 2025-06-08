Зрелищный геймплейный трейлер Gears of War: Reloaded демонстрирует обновлённые визуальные эффекты

На Xbox Games Showcase 2025 нам показали новый трейлер, который демонстрирует обновлённые визуальные эффекты и ключевые эпизоды Gears of War: Reloaded. Взрывные сражения с Брумаком и генераль Раамом выглядят впечатляюще в 4K-разрешении и при 60 кадрах в секунду.

Релиз ремастера намечен на 26 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Игра получила улучшенные текстуры, более реалистичные тени и отражения, а также поддержку 120 FPS в мультиплеере с переменной частотой обновления. Владельцы оригинала смогут бесплатно обновить игру, а полный комплект контента Ultimate Edition включён в издание.

Стоимость Gears of War: Reloaded составляет $39,99, и с первого дня она будет доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. В игре реализован кроссплатформенный кооператив и кросс-сохранение, что обещает комфортный и увлекательный опыт для всех фанатов серии.