Анонс уже близко? Музыка из Gears of War 2 и 3 не так давно получила "ремастеринг"

Ежегодная игровая презентация Xbox Game Showcase на протяжении долгого времени была платформой для Microsoft, где она делилась новостями и планами на будущее в отношении своих игр и сервисов. В этом году мероприятие состоится 9 июня и, как ожидается, на нем будут представлены будущие новинки и переиздания уже вышедших игр. По слухам, среди них может быть представлена Gears of War 6, а также коллекция ремастеров Gears of War.

Несмотря на то что Microsoft официально не подтвердила эту информацию, есть явные признаки того, что поклонников Gears ждет нечто грандиозное. Появление ремастеров классических саундтреков и смена логотипа говорят о том, что The Coalition готовит почву для анонса, связанного с франшизой. Игровое сообщество внимательно относится к каждой детали, и теория о возможности анонса Gears Collection на мероприятии в этом году набирает обороты среди обычных игроков и энтузиастов.

Если посмотреть на соответствующее описание, то можно увидеть, что композиции из Gears of War 2 и Gears of War 3 были загружены на YouTube всего четыре недели назад:

Как известно, Gears of War «1» уже получила качественный ремастер, поэтому на протяжении многих лет игроки ждут, что и остальные части игры получат то же самое. Неужели это произойдет сейчас? Каким бы ни был анонс, ясно одно: ожидание велико, и у The Coalition и Microsoft есть возможность впечатлить и порадовать фанатов захватывающими новостями.