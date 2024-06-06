Анонс уже близко? Музыка из Gears of War 2 и 3 не так давно получила "ремастеринг"

Ежегодная игровая презентация Xbox Game Showcase на протяжении долгого времени была платформой для Microsoft, где она делилась новостями и планами на будущее в отношении своих игр и сервисов. В этом году мероприятие состоится 9 июня и, как ожидается, на нем будут представлены будущие новинки и переиздания уже вышедших игр. По слухам, среди них может быть представлена Gears of War 6, а также коллекция ремастеров Gears of War.
Несмотря на то что Microsoft официально не подтвердила эту информацию, есть явные признаки того, что поклонников Gears ждет нечто грандиозное. Появление ремастеров классических саундтреков и смена логотипа говорят о том, что The Coalition готовит почву для анонса, связанного с франшизой. Игровое сообщество внимательно относится к каждой детали, и теория о возможности анонса Gears Collection на мероприятии в этом году набирает обороты среди обычных игроков и энтузиастов.
Если посмотреть на соответствующее описание, то можно увидеть, что композиции из Gears of War 2 и Gears of War 3 были загружены на YouTube всего четыре недели назад:
Как известно, Gears of War «1» уже получила качественный ремастер, поэтому на протяжении многих лет игроки ждут, что и остальные части игры получат то же самое. Неужели это произойдет сейчас? Каким бы ни был анонс, ясно одно: ожидание велико, и у The Coalition и Microsoft есть возможность впечатлить и порадовать фанатов захватывающими новостями.
Очень бы хотелось коллекцию Gears of War в Steam.По сути Gears of War 2-3 это последние нормальные игры Microsoft которые еще не вышли на пк.Еще бы Halo 5 хотелось бы но видимо она точно не выйдет на пк.
А можешь рассказать о чем вообще хало? Потому что я видел только скандалы по ней и провалы. Годная серия?
Вторая еще да, но третью вообще не оценил. Военный Боевик, который превратился в унылые прогулки по пустошам.Даже если они хотели показать борьбу из последних сил, то это можно было продемонстрировать все теми же спецоперациями с кучей брутальных солдат, потому что людей все еще оставалось много. А не вот эти самокопания, истерики, диснеевская злодейка и рояльное чудо от всех невзгод в конце.
И judgment тоже нужно для полной коллекции.
Так коалиция распалась после затопления Хасинто в конце 2 части. Об этом говорится в самом начале 3 части, когда Прескотт прибыл на корабль. Ну и злодейка Мирра очень даже колоритная.
хало рич супер кайфовая игра. советую
Пускай ещё и на ПК тоже сделают 😏
Он и так там есть
Это по сути ремейк, во всяком случае графический. И игра тормозит на новых билдах виндовс.
Есть коробокс, но очень хочется ремастеры оригинальной трилогии. Всё-таки гири это был настоящий некст ген систем селлер Xbox 360 в свое время. Я до сих пор не могу объяснить, чем он так цепляет. Прошёл все части. Если реально майки анонсируют коллекцию ремастеров вместе с 6 частью, а анонс 6 гирь я уверен будет, то это будет мегахорошая новость. Ответ узнаем уже совсем скоро.
Жду.