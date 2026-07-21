Для Gears of War 2: Hollow вышел текстовый русификатор с официальным переводом с Xbox 360

Моддер Erustoff выпустил русификатор для PC-порта Gears of War 2: Hollow, который представляет собой перенос официального русского перевода, ранее доступного только на Xbox 360.

В текущей версии русификатора уже доступны русский интерфейс и субтитры, причём пользователи могут выбрать один из двух вариантов размера шрифта - стандартный Euro20 или увеличенный Euro24 для более комфортного чтения.



Тем не менее, автор отмечает, что работа над русификатором ещё не завершена, и в будущих обновлениях будут исправлены некоторые недостатки. В частности, реплики из загружаемых дополнений пока остаются на английском языке, а в ходе основной кампании могут встречаться непереведённые вздохи и возгласы, которые автоматика не смогла безопасно сопоставить. Моддер продолжает работу над русификатором, чтобы выявить редкие непереведённые или неудачно сформулированные строки, которые будут исправлены в следующих версиях.