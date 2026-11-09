Для ПК-версии Gears of War 2 выпущен набор текстур высокого разрешения

Моддер под ником «c3pohumancyborgrelations» выпустил набор текстур высокого разрешения для неофициального ПК-порта Gears of War 2, созданного Santiquiroz. Пакет также должен быть совместим с другими версиями игры для ПК, включая COGBox.

В игре используются три типа текстур в формате DDS: BC1, BC3 и R8. Каждый из них имеет свой собственный способ хранения данных изображения. Для корректной работы текстурам также необходимы мип-мапы ​​и альфа-каналы. Это критически важно из-за ограничений в коде Unreal Engine 3, использовавшемся в версии для Xbox 360: без мип-мапов новые DDS-файлы просто не загрузятся.

Автор использовал программу Topaz Gigapixel с моделью «Wonder AI 3.5» для масштабирования всех текстур (апскейлинга), применив настройки высокой интенсивности. Затем полученные PNG-файлы были конвертированы обратно в формат DDS с помощью утилиты chaNNer. Каждый тип текстур обрабатывался отдельно, с добавлением необходимых мип-мапов и альфа-каналов.

В состав пакета также входят оригинальные файлы формата R8. По всей видимости, они не влияют на игровой процесс (за исключением, возможно, альфа-данных для главного меню), поэтому их масштабирование не проводилось.

Кроме того, набор позволяет выбрать отображение кнопок: можно использовать иконки клавиатуры и мыши или же обозначения кнопок контроллера PlayStation. Для этого нужно скопировать файлы из соответствующей папки с иконками и поместить их рядом с новыми DDS-файлами в папку «replace». После этого в меню управления можно выбрать желаемый тип отображения кнопок.

Для установки необходимо поместить папку «texture_packs» в корневой каталог ПК-версии от Santiquiroz, затем открыть меню выбора текстур и выбрать опцию «dump-4x». Стоит отметить, что данный HD-пак несовместим с проектом «Gears of War 2: Hollow».

Скачать пакет можно по этой ссылке.