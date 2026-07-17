Gears of War 2 впервые получила полноценный ПК-порт без эмуляторов - вышел фанатский проект Hollow

Фанатский проект Gears of War 2: Hollow официально вышел и впервые позволил пройти культовую Gears of War 2 на ПК без использования эмуляторов Xbox 360. Автор проекта перенёс игру на платформу, сохранив практически весь оригинальный контент.
Порт включает полную сюжетную кампанию, кооператив, режим «Орда», многопользовательскую составляющую, а также все стандартные карты и карты из DLC. Кроме того, в сборку вошла дополнительная кампания Road to Ruin. Для совместной игры реализована поддержка Steam P2P, а также сохранение игрового прогресса.
Разработчик отмечает, что проект практически полностью создавался одним человеком. По этой причине основное внимание уделялось одиночному прохождению, тогда как онлайн-режимы и PvP тестировались минимально и могут содержать ошибки.
Также автор предупреждает о нескольких известных технических проблемах. В отдельных эпизодах кампании из-за особенностей рендеринга и освещения могут появляться полностью чёрные модели окружения, однако эти недочёты планируется устранить в будущих обновлениях.
Для поклонников серии Gears of War выход Gears of War 2: Hollow стал важным событием: до этого вторая часть официально так и не добралась до ПК, а единственным способом запустить её на компьютере оставалась эмуляция Xbox 360.
А вот это уже интересно.
Чел великолепен. А вот Microslop держат марку полнейших бездарей.
сделать пк порт тройки и Judgement и Xbox 360 100% станет бесполезной (как минимум для меня)
кто успел скачать файлы ?
Не прошло и 20 лет.