Ирония судьбы: Gears of War 2 получила бесплатный неофициальный порт на ПК вопреки старым запретам создателя

В игровом сообществе активно обсуждают забавную историческую иронию, связанную с культовым шутером Gears of War 2. Почти 20 лет назад Клифф Блезински, геймдизайнер и создатель серии, в одном из интервью категорически заявил, что вторая часть франшизы никогда не получит порт на ПК. Свое решение он тогда объяснил тем, что все компьютерные игроки якобы являются пиратами, поэтому выпускать игру на этой платформе коммерчески невыгодно.

Время расставило все по своим местам. Сегодня пользователи ПК могут совершенно бесплатно пройти Gears of War 2 благодаря усилиям сообщества. Группа независимых разработчиков создала полноценный неофициальный порт игры, который работает на компьютерах напрямую, без использования сложных эмуляторов консолей.

Этот фанатский проект позволяет запустить легендарный экшен со стабильной частотой кадров, поддержкой клавиатуры и мыши, а также в высоком разрешении. Ирония ситуации заключается в том, что из-за многолетнего нежелания Microsoft выпускать официальный порт, игроки в итоге получили его бесплатно, что забавно подтверждает давние опасения Блезински про пиратство на ПК.

Официально Gears of War 2 до сих пор остается эксклюзивом консоли Xbox 360, запустить который на современных системах Microsoft можно только по программе обратной совместимости.