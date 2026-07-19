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Gears of War 2 07.11.2008
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.9 575 оценок

Ирония судьбы: Gears of War 2 получила бесплатный неофициальный порт на ПК вопреки старым запретам создателя

TheSkoofLord TheSkoofLord
Gears of War 2 впервые получила полноценный ПК-порт без эмуляторов - вышел фанатский проект Hollow

В игровом сообществе активно обсуждают забавную историческую иронию, связанную с культовым шутером Gears of War 2. Почти 20 лет назад Клифф Блезински, геймдизайнер и создатель серии, в одном из интервью категорически заявил, что вторая часть франшизы никогда не получит порт на ПК. Свое решение он тогда объяснил тем, что все компьютерные игроки якобы являются пиратами, поэтому выпускать игру на этой платформе коммерчески невыгодно.

Время расставило все по своим местам. Сегодня пользователи ПК могут совершенно бесплатно пройти Gears of War 2 благодаря усилиям сообщества. Группа независимых разработчиков создала полноценный неофициальный порт игры, который работает на компьютерах напрямую, без использования сложных эмуляторов консолей.

Этот фанатский проект позволяет запустить легендарный экшен со стабильной частотой кадров, поддержкой клавиатуры и мыши, а также в высоком разрешении. Ирония ситуации заключается в том, что из-за многолетнего нежелания Microsoft выпускать официальный порт, игроки в итоге получили его бесплатно, что забавно подтверждает давние опасения Блезински про пиратство на ПК.

Официально Gears of War 2 до сих пор остается эксклюзивом консоли Xbox 360, запустить который на современных системах Microsoft можно только по программе обратной совместимости.

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Комментарии:  13
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Клифф Блезински: На ПК одни пираты!
ПК-бояре: Йо-хо-хо, Клиффи, ты был абсолютно прав, спасибо за порт!
Самый каноничный запуск игры в истории. Ждём третью часть на таком же нативном движке.

18
Rio17

Да нах она уже не нужна

13
TX ZX

ждем теперь тройку и джаджмент

5
stephenBROP

каким нужны быть одаренным чтобы такое сказать?

4
darkevil555

Ему дискорд снесли

4
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