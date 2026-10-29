Неофициальный порт Gears of War 2 впервые запустился на устройствах с мобильными графическими процессорами Mali

Разработчик santiquiroz выпустил версию 0.3.9 неофициального нативного порта Gears of War 2 для Windows и Android. Главным нововведением релиза стала подтверждённая работа игры на мобильных графических процессорах Mali, которые ранее не поддерживались должным образом.

По сообщениям тестировщиков, Gears of War 2 теперь удаётся запускать на Poco X6 Pro с графикой Mali-G615, а также на смартфоне с процессором Dimensity 8300 и Mali-G720.

При этом говорить о полноценной играбельности пока рано. Разработчик отмечает, что производительность на устройствах с Mali остаётся низкой, а конкретные показатели частоты кадров пока не опубликованы.

Версия 0.3.9 также получила возможность пропускать вступительные ролики Epic Games и Microsoft Game Studios. После активации соответствующей настройки главный экран появляется примерно за две секунды вместо прежних 20 секунд. Сюжетные видеоролики при этом продолжают воспроизводиться как обычно.

Дополнительно была улучшена диагностика несовместимых версий игры. Порт теперь определяет используемый файл default.xex и предупреждает пользователя, если тот отличается от проверенной американской версии.

Новый релиз стал первым подтверждением работы неофициального порта Gears of War 2 на мобильных графических процессорах Mali. Ранее Android-версия проекта преимущественно ориентировалась на устройства с графикой Adreno.

Что касается Windows-версии, новых улучшений производительности в обновлении 0.3.9 разработчик не заявлял. Последнее заметное ускорение произошло ещё в версии 0.3.8: в одной из тестовых сцен частота кадров на ПК выросла со 151 до 263 FPS.