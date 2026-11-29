Ранее в этом месяце для неофициального ПК-порта Gears of War 2 вышел набор текстур высокого разрешения. Теперь аналогичные модификации стали доступны для первой и третьей частей серии. Таким образом, владельцы ПК могут получить более чёткое и детализированное изображение во всех трёх классических играх Gears of War.

На данный момент наборы представляют собой предварительные версии, призванные продемонстрировать возможности технологии. Для повышения разрешения текстур в четыре раза моддер использовал модель Standard Max из Topaz Gigapixel. При подготовке финальных версий он планирует задействовать Wonder AI 4.0 или более современную модель.

Для извлечения оригинальных текстур энтузиаст воспользовался импортированным файлом сохранения и встроенным в COGBox режимом свободного перемещения без коллизий. Это позволило ему посетить каждую главу игры и извлечь необходимые текстуры. Затем файлы DDS были преобразованы в PNG, обработаны нейросетью и конвертированы обратно в формат DDS DXT5 с помощью chaiNNer.

На данный момент COGBox корректно работает со всеми типами текстур в формате DXT5. Первые версии модификаций охватывают около 80% всех текстур оригинальной Gears of War и 50% текстур Gears of War 3, поэтому в играх всё ещё могут встречаться поверхности с низким разрешением.

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