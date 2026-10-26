Gears of War 3 на ПК стала работать почти вдвое быстрее благодаря новому нативному рендереру

Разработчик Flippage выпустил версию 0.1.1 неофициального ПК-порта Gears of War 3, созданного методом статической рекомпиляции. Главным нововведением стал собственный нативный рендерер Direct3D 12, который теперь используется по умолчанию и заметно сокращает накладные расходы при работе с графикой.

Ранее ROV-рендерер копировал целевые поверхности рендеринга между видеопамятью ПК и эмулируемой EDRAM Xbox 360. В новом режиме эти данные остаются непосредственно на GPU. На GeForce RTX 5060 Ti при двукратном внутреннем разрешении вступительные кат-сцены ускорились примерно с 50–60 до 90–115 FPS при, по словам разработчика, идентичном качестве изображения. Часть новой реализации была перенесена из нативного ПК-порта Gears of War 2, созданного Сантьяго Киросом Упеги.

При этом рендерер пока реализован лишь частично: команды отрисовки всё ещё поступают через эмулируемый графический поток Xbox 360. Прямое использование оригинальных вызовов Direct3D остаётся задачей на будущее. Пользователи могут переключаться между Native, RTV и более точным, но медленным ROV-рендерером.

Версия 0.1.1 также получила отдельный экран подготовки шейдеров с индикатором прогресса. Раньше после обновления или изменения графических настроек компиляция могла сопровождаться несколькими минутами чёрного экрана с сообщением Windows «Не отвечает». Для работы порта по-прежнему требуется собственный дамп диска Gears of War 3 без Title Update. Полное прохождение кампании на этой версии на момент релиза ещё продолжает тестироваться