Gears of War 3 получила нативный ПК-порт через статическую рекомпиляцию - до 240 FPS и сетевой режим

Gears of War 3 с Xbox 360 получила неофициальный нативный порт для Windows через статическую рекомпиляцию. PowerPC-код игры заранее переводится в C++ с помощью XenonRecomp и затем компилируется в нативный код x86-64, поэтому для исполнения процессорной части Xenia не требуется. При этом графика пока работает через Direct3D 12 GPU-слой Xenia. Актуальная версия 0.2.1 поддерживает клавиатуру и мышь с нативным управлением камерой, контроллеры, масштабирование разрешения, 16-кратную анизотропную фильтрацию и частоту кадров вплоть до 240 FPS.

Разработчик проверил все 31 раздел кампании из пяти актов: каждый загружается, запускает ролики и геймплей, включая бои, турели, транспортные эпизоды и подводную лодку Maelstrom. Работают сохранения и продолжение с контрольных точек, а также офлайн-режимы Horde, Beast и Versus с ботами. Однако автор подчёркивает, что второй–пятый акты пока тестировались лишь по несколько минут на главу и полностью от начала до конца ещё не пройдены, поэтому считать всю кампанию окончательно проверенной пока рано.

Особенно необычно реализован мультиплеер. Оригинальный System Link уже можно использовать не только в локальной сети, но и через интернет: игрок может передать другу специальный код подключения либо воспользоваться отдельным сервером, который создаёт виртуальную локальную сеть для игры. В тестах уже работают совместные матчи Versus, первые волны Horde и Beast, а также подключение второго игрока к кооперативной кампании. Xbox Live при этом не поддерживается. Для установки требуется собственный образ диска Gears of War 3 — мастер установки извлекает необходимые данные, рекомпилирует код игры и собирает Windows-версию непосредственно на компьютере пользователя.